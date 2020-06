Gent Cakaj që po qëndron tani në Luginë, këtë vizitë e cilësoi si shtrirje të dorës së mbështetjes, për t’i treguar që Qeveria shqiptare është me ta dhe pranë tyre.

AGJENDA E VIZITËS SË MINISTRIT CAKAJ NË PRESHEVË, MEDVEGJË E BUJANOC

10 qershor, e mërkurë – Preshevë

■ Takime të veçanta me përfaqësuesit e partive politike nënshkruese të listës së përbashkët zgjedhore “Alternativa Demokratike Shqiptare – Lugina e Bashkuar”:

■ 09.00 – Shaip Kamberi, PVD;

■ 09.20 – Shqiprim Arifi ApN;

■ 09.40 – Nagip Arifi PD;

■ 10.00 – Shqiprim Jonuzi LPD;

■ 10. 20 – Sami Salihu LR.

■ 10. 30 – Takim i përbashkët me të pestë përfaqësuesit e Listës.

■ 10. 45 – Konferencë e përbashkët për shtyp.

■ Kohë e lirë – Dreka

■ 15. 00 – Takim me kryetarin e komunës së Preshevës Shqiprim Arifi. Vendi: Komunë.

■ 16. 00 – Shëtitje në qytet të shoqëruar nga kryetari i komunës. Kafe.

■ 17. 00 Vizitë në një shkollë të Preshevës. Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Skënderbeu” tbc.

■ 18. 00 – Vizitë në Parkun Industrial dhe në një objekt industrial-ekonomik-turistik.

■ Darka e lirë.

11 qershor, e enjte – Bujanoc

■ 09. 00 – Nisja për në Bujanoc.

■ 09. 30 – Takim me kryetarin e komunës së Bujanocit Shaip Kamberi. Vendi: Komunë.

■ 10. 30 – Vizitë në qytet. Kafe.

■ 11. 00 – Vizitë në shkollën e mesme të përgjithshme “Sezai Surroi”.

■ 12. 00 – Takim me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, Ragmi Mustafi – Bujanoc. Vendi – Selia e Këshillit

■ 13. 00 – Dreka në hotel “Rozafa”.

■ 14. 30 – Vizitë në Zyrën e Misionit të OSBE-së. Vendi: Zyrat e Misionit.

■ 15. 30 – Vizitë në degën e Fakultetit të Ekonomisë. Takim me trupin pedagogjik dhe studentë shqiptarë.

■ 16. 30 – Kafe. Kohë e lirë.

■ 17. 00 – Vizitë në familjen e Jonuz Musliut.

■ 18. 30 – Kthim në hotel.

■ Darka e lirë.

12 qershor, e premte – Medvegjë

■ 09. 30 – Nisja në Medvegjë.

■ 11. 30 – Takim me 3 këshilltarët shqiptarë të Këshillit Komunal: Muharem Salihu etj. Vendi: tbc.

■ 14. 30 – Vizitë në fabrikën e Muharrem Salihut.

■ 15. 30 – Vizitë në shkollën tetëvjeçare.