Edicioni i 40-të i ‘Golden Raspberry Awards’ apo siç njihet ‘Razzie Awards’, i ka publikuar nominimet për filmat dhe aktorët më të këqij të vitit.

“Cats”, “Tyler Perry’s A Madea Family Funeral”, “Rambo: Last Blood”, versioni i ri i “Hellboy” e “The Haunting of Sharon Tate” – udhëheqin nominimet.

Në kategorinë e aktorit më të keq, konkurrenca është ndërmjet emrave të njohur të Hollywoodit, si James Franco, Matthew McConaughey, Sylvester Stallone e John Travolta.

Më poshtë lista e plotë e të nominuarve:

Filmi më i keq

“Cats”

“The Fanatic”

“The Haunting of Sharon Tate”

“A Madea Family Funeral”

“Rambo: Last Blood”

Aktori më i keq

James Franco / “Zeroville”

David Harbour / “Hellboy” (2019)

Matthew McConaughey / “Serenity”

Sylvester Stallone / “Rambo: Last Blood”

John Travolta / “The Fanatic” & “Trading Paint”

Aktorja më e keqe

Hilary Duff / “The Haunting of Sharon Tate”

Anne Hathaway / “The Hustle” & “Serenity”

Francesca Hayward / “Cats”

Tyler Perry (as Madea)/ “A Madea Family Funeral”

Rebel Wilson / “The Hustle”

https://youtu.be/id61hcbdMZA

Aktorja më e keqe në rol dytësor

Jessica Chastain / “Dark Phoenix”

Cassi Davis / “A Madea Family Funeral”

Judi Dench / “Cats”

Fenessa Pineda / “Rambo: First Blood”

Rebel Wilson / “Cats”

Aktori më i keq në rol dytësor

James Corden / “Cats”

Tyler Perry (as Joe) / “A Madea Family Funeral”

Tyler Perry(as Uncle Heathrow) / “A Madea Family Funeral ”

Seth Rogen / “Zeroville”

Bruce Willis / “Glass”

Kombinimi më i keq në ekran

Any Two Half-Feline/Half-Human Hairballs / “Cats”

Jason Derulo & His CGI-Neutered “Bulge” / “Cats”

Tyler Perry & Tyler Perry (or Tyler Perry) “A Madea Family Funeral”

Sylvester Stallone & His Impotent Rage / “Rambo: Last Blood”

John Travolta & Any Screenplay He Accepts

Regjisori më i keq

Fred Durst / “The Fanatic”

James Franco / “Zeroville”

Adrian Grunberg / “Rambo: Last Blood”

Tom Hooper / “Cats”

Neil Marshall / “Hellboy” (2019)

Skenari më i keq

“Cats” / Screenplay by Lee Hall and Tom Hooper

“The Haunting of Sharon Tate” / Written by Daniel Farrands

“Hellboy” (2019) Screenplay by Andrew Cosby

“A Madea Family Funeral” / Written by Tyler Perry

“Rambo: Last Blood” / Screenplay by Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

Ribërja ose vazhdimi më i keq

“Dark Phoenix”

“Godzilla: King of the Monsters”

“Hellboy” (2019)

“A Madea Family Funeral”

“Rambo: Last Blood”

Mosrespektimi më i pakujdesshëm i jetës njerëzore dhe pronës publike

“Dragged Across Concrete”

“The Haunting of Sharon Tate”

“Hellboy” (2019)

“Joker”

“Rambo: Last Blood”

Çmimi i Razzie për shlyerje të performancës së dobët nga e kaluara

Eddie Murphy / “Dolemite Is My Name”

Keanu Reeves / “John Wick 3” & “Toy Story 4”

Adam Sandler / “Uncut Gems”

Jennifer Lopez / “Hustlers”

Will Smith / “Aladdin”