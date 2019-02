Kryetari i partisë Liberal Demokrate, Çedomir Jovanoviq, e ka paralajmëruar presidentin e Serbisë, Alekander Vuçiq , se e pret një pranverë shumë e nxehtë.

Këto deklarata ai i ka bërë teksa ka folur për protestat që po organizohen kundër pushtetit të Vuçiqit në Serbi.

Jovanoviq ka thënë se Serbia tashmë është një vend i ndarë, me ata që e përkrahin Vuçiqin, dhe një numër të madh të serbëve që po marrin pjesë në protesta e që janë kundër pushteti.

Ai thotë se protestat masive tregojnë se qytetarët janë tejet të pa kënaqur.

“Jam shumë i kënaqur që qytetarët po protestojnë dhe po shprehin pakënaqësitë e tyre”, ka shtuar Jovanoviq, shkruajnë mediat serbe.

Teksa ka folur për fushatën që ka nisur presidenti serb me moton ‘Për të ardhmen e Serbisë’, Çedomir Jovanoviq, thotë se këtë Vuçiq po e bën në përpjekje e sipër për të neutralizuar protestat kundër tij.

Ndër të tjera ai ka thënë se është duke e menduar nëse do të kandidoj në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Serbi.

Çedomir Jovanoviq njihet për retorikën e tij kundër pushtetit të Vuçiqit në Serbi. Ai kishte kritikuar edhe vizitën e Putinit.

“Një vend që vizitohet nga Putini, nuk ka të ardhme”, kishte thënë Jovanoviq.