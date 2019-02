Frika se nuk ndiheni perfekt dhe gjeni gjithmonë një mijë gabime! Ky është një çrregullim psikologjik dhe quhet Atelofobia. Ja se çfarë është, simptomat dhe shërimi! Ndodh që pothuajse kushdo të ndiejë dëshirën e madhe për të ndryshuar diçka nga pamja fizike apo edhe nga ana e karakterit .

Ndryshimet që dalin nga pasiguria personale, nga frika e mos ndjenja e përsosmërisë. Shpesh, për fat të keq, flasim për një fobi të vërtetë që merr emrin “Atelofobia” dhe bën, për këtë arsye, është referencë për një çrregullim psikologjik. Kjo gjendje mund të shkaktojë dëme të vërteta në mendje: prandaj është e rëndësishme të njihni simptomat dhe, para së gjithash, të përdorni një kurë! Atelofobia është një çrregullim psikologjik që mund të prekë shumë njerëz.

Subjekti i prekur shfaq shumë pasiguri dhe frikë se kurrë nuk mund të arrijë përsosmërinë në çdo lloj gjëje që ai bën, duke filluar nga veprimet e tij deri në pamjen fizike. Vetëvlerësimi është shumë jetësor dhe subjekti me çrregullimin e atelofobisë kurrë nuk ndihet i aftë për të kryer ndonjë lloj aktiviteti. Kjo do të thotë të kritikosh vetveten dhe gjithmonë të gjesh gabime në atë që thua dhe atë që bën. Për fat të keq, kjo mund të ndodhë tek të gjithë, por kur problemi bëhet i vazhdueshëm mund të shkaktojë dëme fizike dhe psikologjike.

Subjekti gjithashtu mund të shfaqë atelofobinë nga simptomat e mëposhtme: gulçim, takikardi, djersitje të ftohtë ose sulme paniku. Ata që vuajnë nga ankthi i vazhdueshëm, nauzea, konfuzion mendor, tension muskulor dhe ankth, këshillon Class. Për fat të keq, mund të ketë pasoja serioze si depresioni, çrregullime në të ngrënë dhe pagjumësi. Atelofobia mund të ndryshojnë në varësi të subjektit. Zakonisht, traumat më të përhapura lidhen me fëmijërinë apo edhe gjatë periudhës adoleshente.

Mos harroni se ngjarjet negative, apo ato që kanë dështuar në mënyrë të përsëritur në diçka që besojmë, pritjet shumë të gjata nga ana e prindërve apo miqve të ngushtë … të gjitha rastet, për fat të keq, mund të shkaktojë një ndjenjë të pasigurisë që me kalimin e kohës bëhet gjithnjë e më intensive. Si të shërohesh nga atelofobia?! Në raste të tilla, duhet të bëni një punë të gjatë me veten dhe të përpiqeni të mësoni të pranoni veten pa kërkuar përsosmëri. Zakonisht, në mënyrë që të shërohet mirëqenia, nevojitet ndihma e dikujt, si specialisti. Në rast se shqetësimi është mjaft serioz, disa anksiolitikë mund të jenë të dobishme që vetë psikoterapisti do të përshkruajë.