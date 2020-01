Teksa shumica e çifteve të Hollywood-it arrijnë të zgjasin vetëm për një periudhë të shkurtër, disa kanë mbijetuar me kohë.

Duke vazhduar me oraret e tyre të ngjeshura dhe duke mos lejuar që distanca të zbeh dashurinë mes tyre, këta të dashuruar po na japin disa synime kryesore marrëdhëniesh.

Ne do ndajmë me ju se si këta çifte të famshme e mbajnë gjallë dashurinë e tyre, pavarësisht distancës.

1. Emily Blunt dhe John Krasinski

Kur u takuan për herë të parë në vitin 2008, dyshja u dashuruan me njëri-tjetrin në shikim të parë. Por pasi që të dy janë aktorë, ata ishin gjithmonë të zënë .Megjithatë, ata u përpoqën të mbajnë kontakte dhe ta bëjnë marrëdhënien e tyre të funksionojë. Në fakt, kur Emily ishte e zënë në filmin Mary Poppins Return, John shkonte në setin e saj çdo fundjavë për ta parë. Tani, ata janë martuar për gati një dekadë dhe kanë dy fëmijë të mrekullueshëm së bashku.

2. Victoria dhe David Beckham

Të gjithë e dinë për David Beckham dhe historinë e përsosur të dashurisë së me gruan e tij, Victoria, por jo shumë dinë për sfidat me të cilët janë përballur së bashku. Për vite me radhë, çifti ishte në një lidhje në distancë të largët që kur David jetonte në Kaliforni dhe Victoria ishte në Londër. Sidoqoftë, distanca midis tyre kurrë nuk ndikoi në rrugën e dashurisë së tyre. Ata janë martuar tashmë 20 vjet dhe kanë 4 fëmijë së bashku.

3. Sarah Jessica Parker dhe Matthew Broderick

Duke qenë e martuar për më shumë se 22 vite tani, Sarah Jessica Parker dhe Matthew Broderick kanë përmbushur qëllimet përfundimtare të një çifti. Të dy nuk e lejuan asnjëherë distancën të ishte problem për ta dhe kanë jetuar të lumtur së bashku që kur vëllai i Jessicës i prezantoi fillimisht. Çifti ka qenë në një lidhje me distanca të gjata më parë dhe ata janë akoma, por sipas Sarës, distanca vetëm i bën ata të kthehen së bashku më të fortë se kurrë.

4. Vanessa Hudgens dhe Austin Butler

Ata janë çifti më i bukur i ri – Vanessa Hudgens dhe Austin Butler janë së bashku për shtatë vjet dhe janë ende duke e bërë të fortë lidhjen e tyre. Fillimisht, Vanessa luftoi me marrëdhënien në distancë të gjatë kur Austin po jetonte në një zonë tjetër kohore, por çifti e kaloi atë. Ndërsa shumica e marrëdhënieve moderne po prishen, si po funksionojnë këta dy? Butler ka përgjigjen. Sipas tij, të dy përpiqen të ngrenë lart njëri-tjetrin dhe të bëjnë gjithçka munden për ta mbajtur partnerin e tyre të lumtur.

5. Gwen Stefani dhe Blake Shelton

Ky çift takohen që nga viti 2015, dhe Blake e Gwen kurrë nuk humbasin një shans për të shfaqur dashurinë e tyre sa herë që munden. Pasi ishin në një lidhje në distancë për vite, çifti i pandashëm së fundmi po jetojnë së bashku dhe thuhet se do martohen vitin e ardhshëm.