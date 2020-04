Gjendja e jashtëzakonshme për tu kthyer në situatë të jashtëzakonshme mvaret nga situata aktuale. Nëse ndodh që të vendoset situatë e jashtëzakonshme, atherë zbutja graduale e masave do të nënkuptonte se ato do të jenë të ngjajshme që ishin në fillim të epidemisë:

– Ora policore do të jetë nga ora tetë në mbrëmje, në vend të orës pesë, do të fillonim të punojnë restorantet që kanë terrasë të hapur, me një numër të kufizuar njerëzish dhe një distancë të përcaktuar. Do të hapen ndërmarjet publike, dyqanet, parukierët dhe sallonet bukurie, por me kufizime që do të përcaktonte Qeveria.

Transporti publik do të ishte ndër të fundit, dhe hapja e shkollave dhe kopshteve është akoma jashtëzakonisht e pasigurt./presheva.com/