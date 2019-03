Prej sonte në mesnatë derivatet e naftës do të shiten me çmime të reja. Sipas vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë, benzina do të shtrenjtohet për dy denarë për litër, ndërsa dizeli për 1 denarë për litër.

Me çmimet e reja Eurosuper BS-95 do të kushtojë 64.50 denarë për litër, Eurosuper BS-98 do të kushtojë 66.50 denarë për litër, ndërsa Eurodisel do të shitet për 61 denarë për litër. Sipas çmimeve të reja vaji ekstra i lehtë për amvisëri do të shitet për 49.50 denarë për litër, ndërsa mazuti 32.847 denarë për kilogram. Këto çmime do të vlejnë për dy javët e ardhshme.