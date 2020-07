Shtëpia e shëndetit në Preshevë ka publikuar statistikat javore të atyre pacientave që janë paraqitur në Covid ambulancën e shtëpisë së shëndetit në Preshevë gjatë periudhës javore 21 korrik deri 27 korrik.

Siç raportohet, në këtë periudhë janë paraqitur në kontrollë 106 pacientë, ndërsa prej tyre me testin e shpejtë kanë dalë 18 persona pozitiv në Covid-19.

Gjatë kësaj periudhe janë konfirmuar pozitiv edhe 5 person me testin PCR.

Moshta e të infektuarve mesatare me Corona virus në Preshevë është 59 vjet./presheva.com/