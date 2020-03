Sipas shkencëtarëve që po studiojnë imtësisht kodin gjenetik të patogjenit të ri, coronavirusi nuk po pëson mutacione domethënëse teksa qarkullon nga njeriu në njeri

Ky stabilitet relativ nënkupton se ka pak gjasa që virusi të bëhet më i rrezikshëm ose më pak i rrezikshëm teksa përhapet dhe është një lajm i mirë për shkencëtarët që synojnë të krijojnë një vaksinë me efekte jetëgjata.

Të gjithë viruset evoluojnë me kalimin e kohës, akumulojnë mutacione teksa riprodhohen brenda qelizave të një njeriu të vetëm dhe më pas përhapen në shumicën e popullatës. Disa nga këto mutacione i mbijetojnë përzgjedhjes natyrore.

Coronavirusi i ri duket njësoj kudo, thonë shkencëtarët, dhe nuk ka prova se disa versione janë më vdekjeprurëse se të tjerët.

Shkencëtarët po studiojnë më shumë se 1000 mostra të virusit, informoi The Washington Post Peter Thielen, gjeneticist molekular në Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory që po studion virusin.

Versioni i virusit që u përhap në Wuhan dhe versioni që u përhap në Shtetet e Bashkuara kanë katër deri në dhjetë dallime gjenetike, tha ai.

“Bëhet fjalë për një numër relativisht të vogël mutacionesh në një virus që ka prekur një numër të madh njerëzish,” tha Thielen.

“Në momentin që flasim, norma e mutacionit të virusit nënkupton se vaksina që do të zhvillohet për SARS-CoV-2 (virusi që shkakon Covid-19) do të jetë e vetme dhe do të ofrojë mbrojtje afatgjatë.”

Momentalisht, po zhvillohen një sërë vaksinash për Covid-19, por sipas ekspertëve duhen të paktën 12-18 muaj para se të përdoren gjerësisht.