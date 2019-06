Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiq ka deklaruar se është i gatshëm t’i pranojë koncesionet për veprimet e tij, nëse vlerësohet se ka vepruar gabimisht kur i ka shkuar prapa ambasadores së Kosovës në Amerikë, Vlora Çitaku dhe e ka fyer pas seancës së paradokohshme të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Por Daçiq tha se do të reagoj gjithmonë kur dikush thotë “gënjeshtra”. Madje ai shtoi se nëse dikush gënjen, ai nuk do ta kthejë faqen tjetër.

“Nëse dikush thotë një gënjeshtër, unë nuk jam nga ata që kthen faqen tjetër. Kur dikush gjuan me gurë, unë nuk do ta gjuaj me lule, pra bën por vetëm nëse ajo është në saksi”, ka thënë Daçiq.