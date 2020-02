Dy persona u dërguan sot në klinikën ‘Fran Mihaljeviç’ në Zagreb me dyshimin se është infektuar me coronavirusin. Për fat të mirë, testet treguan se asnjëri nuk kishte një virus të tillë.

Një nga dy burrat, një student belg, nëna e të cilit ishte në Kinë, u la i lirë pas spitalit këtë pasdite, pasi u përcaktua se ai nuk ishte infektuar me virusin.

Ndërsa 38-vjeçari tjetër, i cili u kthye nga Kina pasditen e djeshme, u mbajt në spital pak më gjatë. Për fat të mirë, asnjëri prej tyre nuk ishte pozitiv për coronavirusin, dhe kjo ishte konfirmuar nga Klinika e Sëmundjeve Infektive.

Por burri i kthyer nga Kina u mbajt në spital pak më gjatë për shkak të problemeve të frymëmarrjes, dhe më pas u la i lirë të shkojë në shtëpi.

“Një burrë 38-vjeçar u pranua sot në spital sepse dyshohej se ishte i infektuar me coronavisurs. Ai u kthye nga Kina pasditen e djeshme, por nuk qëndroi në Wuhan por në jug të vendit, në një provincë me rreth 50 raste të infeksionit. Ai mbërriti nga Kina në Zagreb me shërbim të rregullt përmes Hong Kongut deri në Paris, pastaj në Zagreb. Sipas protokollit, shërbimi epidemiologjik filloi mbikëqyrjen dhe në një intervistë epidemiologjike sot, burri deklaroi se kollitej dhe kishte pengesa në frymëmarrje dhe ethe. Por asnjëri nga të dyshuarit nuk është i infektuar me virusin vdekjeprurës” tha Davorka Lukas, mjeke në detyrë në Klinikën e Sëmundjeve Infektive.