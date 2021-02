Një natë, derisa po bëja ca shënime, më merr me telefon një “shoqe” e LPRSK-s dhe, pasi më njofton se gjendet afër shtëpisë sime, më pyet nëse kam kohë për një konsultim të shkurtër?!

“ Si s’ kam,” i thash.

Atëbotë isha ndarë nga gruaja dhe Gjykata ma kishte lënë mua përkujdesjen e djalit. Banoja në një pallat trikatësh dhe thuajse çdo ditë duhej të gjeja diçka për emisionin “Radio Zëri i Kosovës” të cilin përgadisja një herë në javë. T’isha pak më i vemendshëm, duhej ta pyesja veten – kush është kjo thëllëzë që do të konsultohet me mua kaq vonë – por isha shumë i zënë dhe e luta të vinte lartë.

Kjo ishte hera e parë që po e takoja Gjylën. Syzezë, flokëgjatë, shtathedhur dhe e veshur me xhinsa të gjata, ajo të merrte në qafë me sharmin e saj. Nëse mungonte diçka në fytyrën e saj – ajo ishte kapela e gjelbër partizane, ylli i kuq dhe gjerdanët e fyshekëve. Të gjitha virtytet tjera pasqyroheshin në një buzëqeshje të çiltër.

E pyeta nëse donte të pinte diçka, por më njoftoi se kishte të ngutur dhe shoku që e kishte sjellë po e priste në makinë. Po ku e kishte hallin, xhanëm? Çfarë mund të bëja për te?

Ajo më njoftoi se situata politike në Kosovë ishte acaruar deri n’ atë gradë saqë duhej ta bënim edhe një demonstratë të fuqishme në Malmoe. Me çdo kusht duhej ta informonim opinionin suedez me dhunën që ushtrohej në vendlindje. Ajo demonstratë donte një trakt në gjuhën shqipe e suedishte, një pjesmarrje kompakte të bashkatdhetarve tanë, një promemorje që do t’ i dërgohej qeverisë suedeze si dhe një çfaqje me këngë e valle popullore në Shoqatës ”Kosova”. Sa i përket çfaqjes, ajo kishte biseduar me Xhaferin, udhëheqësin e Seksionit të muzikës, por sa i përket traktit, fjalimeve dhe promemorjes, “shokët” kishin vendosur që atë barrë të ma lenin mua.

Se cilët ishin ata “shokë” që kishin aq besim të madh në mua, s’ e kisha as idenë më të vogël. Megjithate, Gjyles i premtova mbështetje të plotë, edhe ate, për disa arsye. E para ishte se ajo bijë Kosove nuk më ftonte në dasmën e saj por në një përpjekje kolektive që duhej bërë për popullin. E dyta ishte se kisha jetuar gjatë kohë n’ atë vend dhe kisha përvojë më të madhe se sa ish zadrugarët e Lëvizjes. E treta, po dhe më e vërteta, ishte se atë borxh s’ ia kisha vetëm Gjyles por të gjitha gjyleve tjera që prisnin fundin e robërisë dhe çlirimin e mëmedheut. Ajo bijë shqiptare, që s’ ishte më e madhe se AnaMira ime dhe nesër do bëhej nënë. Çka ishte më e natyrshme se t’ i rriste fëmijët e saj në një Kosovë të lirë e demokratike?

U tha, u bë, thuhet në përrallën popullore. Pak ditë më vonë shqiptarët e Malmoes me rrethinë dolën në demonstratë.

Në pamje të jashtme çdo gjë dukej e qetë, dinjitoze. Në ballë të demonstratës ishte – Flamuri kuq e zi, i zbukuruar me drapërin e çekanin rus. Pas tij vinin portretet e tre dëshmorëve – Kadriu në mes, Bardhi e Jusufi për anash. Pas dëshmorëve, një pëlhurë e madhe, ku ishte e shënuar kërkesa e popullit – Kosova Republikë. Pastaj, pas asaj kërkese mbarëpopullore, kolona vishej në tiparet e “babushkës” ruse dhe shndërrohej në science fiction: aty valonte flamuri i SKP-s, një parti e majtë suedeze, që kurrë s’ kishte fituar më shumë se 0.5 % në zgjedhjet elektorale, aty shpërndaheshin traktet e LPRSK-s, aty nxirte kokë urrejtja kundër imperializmit anglo – amerikan, dhe aty, me nisjativën e ca majtistëve suedez, lëshoheshin lloj lloj parullash që s’ kishin fare të bëjë me dhunën që ushtronin jugosllavët kundër popullit të pambrojtur shqiptar.

Kjo koreografi e tipit “ bolje rat, nego pakt”, që ishte ndërtuar mbi tabanin e filmave rus e jugosllav, s’ na afronte aspak me pikëpamjet e qytetarëve suedez. Flamujt e kuq të popullit shqiptar, aty këtu të përzjerë me flamujt e kuq të komunistëve suedezë, vigmat e thekshme që dilnin nga parzmi i demonstrantëve, grushtat e ngritur përpjetë dhe traktet që ua rrasnim njerëzve nëpër duar, sikur ua kujtonin qytetarëve të ngratë një epokë tjetër, kur ata, me dashje apo pa dashje, duhej të largoheshin nga rrugët. Askush, as përfaqsuesit më të zbehtë të të Majtës Komuniste nuk solidarizoheshin me kërkesat tona, jo më të ngjiteshin në tribunë e të thonin ca fjalë në mbrojtje të Kosovës.

A mundeshim, vallë, ta bënim ndryshe atë demonstratë? Fjala vjen siç i bënin shtetasit estonë, lituanezë apo kroat?

Pa dyshim që mundeshim. Mjerisht, duhej ta ndiqnim shembullin e bolshevikëve të Tiranës, t’ i çojmë grushtat përpjetë dhe të bërtasim si vëllezërit serbë, me shpresa se duke vepruar ashtu, do ta detyrojmë Evropën të na njohë me qykë të zorit. Askujt – dhe më së paku atyre që na thërrisnin n’ ato demonstrata dhe fshiheshin në radhët e fundit – s’ i shkonte ndër mend se ne, si populli më i vjetër evropjan, s’ kishim nevojë t’ i trembnim suedezet, danezët dhe gjermanët në shtëpinë e tyre. Ai që do solidaritet në hallet e tij s’ ka nevojë ta tremb askend.

Çuditërisht, të gjitha demonstratat tona, si të mëdhatë ashtu dhe të voglat, e ndiqnin këtë yrnek: fillonin para ndonjë teatri apo qendre tregtare dhe mbaronin në ndonjë shesh të madh, ku mbaheshin fjalime dhe shtroheshin kërkesat e popullit. Herë pas here ndodhte që rrugës, derisa ecnim rrugës që na kishte caktuar Policia të qetësoheshim pak dhe demonstratat të marrin forma spontane, të arsyeshme. Kjo ndodhte veçanërisht në ato qendra ku vepronin përkrahësit e Lëvizjes Nacional Çlirimtare dhe ku dominonte fryma liridashëse e Kadri Zekës e Jusuf Gërvallës. N’ ato qendra demonstratat ishin më të qeta dhe estetikisht më të lidhura me dhunën që ushtrohej në Kosovë.

Rëndomt, n’ ato raste zgjidhej një komision i demonstratës dhe ai kontaktonte me shtypin e televizionin lokal, hartonte thirrjen dhe shkruante traktet që do shpërndaheshin gjatë demonstratës, bënte ftesat që u drejtoheshin politikanëve vendas, vendoste itinerarin, si dhe nënshkruante kërkesat që shtroheshin në traktet, telegramet, apelet dhe promemoriet e popullit. Mjerisht, përkundër përpjekjeve mentale të Komisionit, bolshevikët e LPRSK-s gjithmonë gjenin rast ta ndrronin përmbajtjen, herë duke dalë me trakte të binakëzuar, herë duke ndyshuar tekstin e kërkesave. Kështu, për shembull, aty ku antarët e Komisionit shkruanin se populli kërkonte “një republikë të lirë e demokratike”, bolshevikët shkruanin se populli kërkonte “një republikë të lirë e socialiste të Kosovës”. Çfarë mund të bënin anëtarët e komisionit? Asgjë. Sado që i kishte falë Zoti vigjilentë, ata s’ kishin as idenë më të vogël mbi grackat që kurdiseshin prapa shpinës së tyre.

Shumë kohë më vonë, kur Kosova do të shpallej republikë dhe deputetët Kuvendit Popullor do të shprisheshin nëpër botë, një ish anëtar i LPRSK-s do na dëftonte se kërkesat tona për “një Kosovë të lirë e demokratike” s’ shkonin veçse deri në gjysëm të rrugës. Atje diku, ku duhej të dorëzoheshin apo postoheshin kërkesat, pra – nëpër ambasadat jugosllave apo zyra postale – dilnin bolshevikët e LPRSK-s dhe me dhunë ua mernin kërkesat e demonstratave. Ato kërkesa e promemorje përfundonin në ndonjë shportë, ndërsa kërkesat e LPRSK-s për “një republikë të lirë, socialiste e popullore” shkonin në Beograd, Zagreb, Ljublanë, Sarajevë, Shkup dhe Tiranë. Tirana, para së gjithash, duhej të dinte se ku qëndronin sherbëtorët e saj bolshevikë.

Nëse gjymtyrët tjera të asaj ngjarjeje më kanë dalë nga mëndja, kryesoret i kam gjithënjë të qarta në kokë.

Demonstrata doli e mirë për arsye se Gjylës iu bashkangjitën të gjitha gratë dhe fëmijët e tyre. Edhe çfaqja, të cilën e organizuam në lokalin e Shoqatës “Kosova” doli madhështore. U recituan vjersha të bukura patriotike, u hodhën valle popullore dhe u prezantuan ca këngë të reja të cilat s’ i kisha dëgjuar më parë. Gjyla e këndoi këngën “Moj Zoge, moj Zoge”, ndërsa komisari i LPRSK-s, Hajdin Abazi me shokë, na frymëzuan për beteja të reja me këngën “Erdh Enveri”. Ec e mos duartrokit pastaj? Unë e dija atë djalë poet, por ai doli edhe lab i vërtetë, taushan. Ne që s’ dinim të këndonim si dropullitët dhamë një kontribut më modest duke brofur në këmbë e duke bërtitur me sa takat që kishim – Kosovë – republikë, Kosovë – republikë, edhe ate jo një herë e dy, po sa herë që Liridona, një vajzë e vogël katërvjeçare, dilte në skenë dhe na thërriste t’ i mbajmë iso. Ata rituale afrikanë – ulu, çou – ishin pak si të tepruar por edhe të dobishëm për neve pleqët që më shumë mbaheshim me Sabri Novosellën, i cili e përfaqsonte Lëvizjen Nacional Çlirimtare të Kosovës dhe Viseve tjera Shqiptare në Jugosllavi.

Aty nga ora dhjetë e mbrëmjes dikush më ftoi të shkonim e të rrinim pak te Xhemal Duraku. N’ atë kohë Xhemali kishte dhënë prova të shumta si ngatrrestar i dorës së parë. Se si ia kishte dalë që t’ i hipnotizonte komisarët e LPRSK-s, e dinë vetëm pashtunët afganë, por fakt është se ai, me djersën e motrave nga Shqipëria, që natën këndonin e ditën pastronin, shumë shpejt u kualifikua si pasanik i madh. Unë, ç’ është e drejta, s’ kisha nge të rrija shumë, por s’ e pash me vend të jem aq i ngurrtë sa të mos e pi një kafe me ata që donin të rrinin me mua.

Atje mbretëronte një gjurulldi e madhe. Banesa e të lartpërmendurit ishte plot me djem e vajza të reja, që hynin e dilnin nga shtëpia, thua se ishin në disko “Labëria”. Kujt i kishte shkuar ndërmend që n’ atë shtëpi modeste kishte lëshuar rrënjë “shtabi” i Demonstratës? Aty e gjeta kolegen Shpëtime Fida, Musliun, burrin e saj, Hajdin Abazin, Xhafer Zogajn, Gjyle Krasniqin dhe një mori bolshevikësh tjerë. Ç’është e drejta, kishte dhe asosh që s’ i njihja fare por ai që shquante më së shumti ishte një thinjosh i trashë, i veshur bukur dhe goxha i kursyer në fjalë. Për dallim nga tjerët, që ishin të rraskapitur nga dita e gjatë, ai më la përshtypjen e njeriut të pushuar. Ishte i mbushur, kishte sy të mëdhenj, qafë të trashë dhe një vështrim të ftohtë, dimëror.

Atë natë, pasi hëngrëm darkë, nikoqiri e nxori shishen e wiskyt – veçse jo për të na dehur, siç bëjnë suedezët – por për të na uruar mirëseardhje. Urimeve të tij iu bashkangjit edhe ai “shoku” për të cilin do të mësoja se quhejt Zekë dhe i cili – si me qëllim – e përmendi Xhafer Shatrin.

Unë, ç’ është e drejta, i kisha humbur lidhjet me Xhaferin por gjithnjë ushqeja kujtime dhe respekt të madh për te. Atë mendim ia çfaqa edhe atij mikut, me të cilin po flisja për herë të parë.

“ Përderisa kemi një armik të përbashkët, që na ka grabitur mëmëdheun,” arsyetova unë, ” të gjitha mosmarrëshjet tona shkojnë në jaz të huaj.”

“ Ja-a,” ma ktheu ai. ” Po harroni se njeriu që e përmendët më parë është armik i popullit. Xhafer Shatri e ka tradhtuar organizatën e tij. Pastaj Xhafer Shatri e ka tradhëtuar Lëvizjen Popullore për Republikën e Kosovës dhe një ditë ka për të dalë para popullit.”

Unë, pra, e dija Xhaferin për ish të burgosur, e dija marksist, veçse jo dhe armik të popullit.

“ Ai mbase ka bërë ndonjë gabim, siç mund të bëjmë unë e ti, por përderisa përpiqet për lirinë e mëmëdheut, s’ më duket e drejtë ta akuzoj si armik të popullit apo Lëvizjes,” i thash. “Sëpari duhet ta bëjmë Kosovën, pastaj ta nxjerrim njëri tjetrin në gjyq.”

Befas, për ca arsye që unë s’ mundesha t’ i dija, biseda ynë, e cila deri n’ atë çast ishte e hareshme, pushoi. Kjo më dha të kuptoj se as tjerët s’ ishin dakort me mua, por duhej të heshtnin, sepse atë plagë e dinte më mirë një peshk i rangut të lartë, dhe nëse e meritoja të më zente dikush për veshi, ishte ai, shoku Zekiria. Tani demonstrata kishte marrë fund dhe unë s’ i duhesha askujt – dhe më së paku – boleshvikëve të Kosovës.

Zeka e ndjeu veten të konfunduar. As më njihte, as e njihja. Ndërkohë, nëse ishte dikush që duhej ta merte Xhafer Shatrin në mbrojtje, ishte ai dhe jo unë. Ja që rolet tona u ngatërruan dhe unë e mbroja Xhaferin, ai donte ta hidhte në konop. N’ ato rrethana s’ kishte prova tjera pos atyre revolucionare dhe ai, pasi u mejtua pak, papandehur iku drejt një dhome anësore. Pa para se të ikte, më pyeti me zë të qetë – mos keni të ngutur?

“ E kam lënë djalin vetëm në shtëpi,” i thash, për pa i thënë se isha ndarë nga gruaja dhe mbaja përgjegjsi për çunin. Megjithate, për të mos ia prishur qejfin, e njoftova se s’ bëhej kiameti që rrija edhe pak.

“ Animirë, “ tha dhe u zhduk në dhomën e lartpërmendur.

Pak çaste më vonë ai ia behu prapa, tani me një deng revistash në dorë dhe, me t’ i vënë nën dritën e një abazhuri të madh, filloi të gjurmonte diçka në kopertinat e tyre të bardha. Unë kisha dëgjuar për revistën “Pararoja”, por kurrë s’ e kisha parë ballinën e saj. Mos tjetër, e kuptova që se ai miku I qetë dhe I përmajtur donte të më shpëtonte nga djallëzitë e armikut Xhafer Shatri.

Zeka shikoi për anash dhe, pasi priti që zhurma të pushonte, filloi ta lexonte një artikull mbi veprimtarinë destruktive të Xhafer Shatrit gjatë kohës që ai ishte kryetar I OMLK-s dhe ushëheqës i Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës. Lexonte qetë – qetë, me zë të qartë e të kuptueshëm, dhe kjo dëshmonte se s’ e kishte shkruar vetë artikullin, por e dinte përmenç përmbajtjen e tij. Herë pas here e kërkonte të zotin e shtëpisë me sy dhe e pinte nga një gllënkë wisky. Kjo më dha të kuptoja se ata i lidhte diçka më e thellë se Lëvizja. Tani që kanë kaluar goxha do vite, jam I sigurt se skena ishte shumë e ngjashme me ato pikturat soc-realiste që, rëndomt, e pasqyronin Enverin duke iu dëftuar pallavra shokëve të tij dhe ata duke e dëgjuar me kuriozitet të madh.

Ashtu iku një gjysmë ore. Iku dhe një orë, por veprimtaria destruktive e të lartpërmendurit Shatri s’ merte fund. Ai njeri paskesh qenë Djali vetë dhe dukej më i rrezikshëm se Koçi Xoxe e Mehmet Shehu sëbashku. Ku ta dijsh? Ai mbase ishte udbash dhe bir udbashësh tek se ishte arratisur nga burgu i Prishtinës, edhe ate ditë më drekë, dhe kishte dalë në Zvicër pa asnjë ferrë në këmbë.

Zeka lexonte, ne e dëgjonim. Ne s’ kishim çare pa e dëgjuar, sepse duke e dëgjuar ate, ne dëgjonim fjalën e Lëvizjes dhe bëheshim pjestarë të historisë bashkohore. Papandehur, sikur të na kishte dhënë dikush tableta për gjumë, e harruam shiun që na kishte qullur gjithë ditën, harruem kuajt e Policisë që na prinin përpara, harruam flamujt në Sheshin e Madh, harruam fjalimet, harruam promemorjet, harruam wiskyn që na rrinte përpara dhe iu sulëm një njeriu, që as e kishim pranë, as e njihnim si duhet. Harruam që ai ishte shok i Rexhep Malës dhe Kadri Osmanit, harruam që kishte shkuar goxha do vite nëpër burgjet e Jugosllavisë Titiste, dhe tani, me ndihmën e një artikulli që e kishte shkruar ndonjë karrabisht në Zvicër, duhej ta regjistronim në kokë si armik të popullit. Qebesa, unë harrova se isha prind i një fëmie që akoma s’ i kishte mbushur dhjetë vjet dhe priste t’ ia çoja një kafshatë buke nga qoshku që gjendej pranë shtëpisë.

“ A ka dhe shumë, o vëlla,” mora guxim ta pyesja. Ata tjerët më pane me sy qortues.

“ Ka dhe pak, bac. Mos e humb durimin,” tha Zeka dhe vazhdoi të lexonte.

Ai lexonte qetë, me aq të përgjumur, saqë unë, me ecjen e kohës, harrova që po e dëgjoja Zekën, dhe përtej syve të tij të akullt, m’ u çfaqën sytë e mbretit Astiaks, për të cilin dëfton aq bukur Herodoti, historiani i Greqisë së lashtë. Astiaksi i kishte ftuar tëgjithë ministrat për darkë dhe derisa ata hanin gjellëra, ai pinte verë dhe i studjonte gjestet e Harpagut, kushëririt më të afërm, të cilin e kishte punësuar edhe si kujdestar të Thesarit.

Astiaksi s’ kishte djem. Kishte vetëm një vajzë, Mandanën, dhe atë e kishte martuar diku larg, me një feudal të varfër, sepse orakujt e tij, duke e ftillëzuar një ëndërr që ai e kishte parë, kishin ardhur në përfundim se Mandana do ta lindte një djalë, dhe djali I saj, pasi ta pushtonte mbretërinë, do ta vriste edhe gjyshin e tij.

Dhe çka s’ kishte bërë gjyshi për t’ iu shmangur atij parashikimi? Kishte shkruajtur hajmalia, kishte blerë dhëmbë gjarpërinjsh, kishte provuar ta helmonte të bijën, por kur e kishte parë që s’ ia dilte dot, e kishte ftuar të bijën për vizitë. Kjo ishte e vetmja mënyrë për ta vrarë nipin dhe ta ruajtur mbretërinë.

Me të lindur e bija, Astiagu jep urdhër që djali të këmbehej me një tjetër dhe nipin ia dorëzon Harpagut, kushëritit të vet, që ta vriste foshnjën e posalindur dhe kurmin e tij t’ ua lente bishave të malit. Por Harpagu ishte njeri i mirë dhe s’ i kishte ndenjur në fjalë; pjesërisht, sepse s’ kishte zemër ta vriste një fëmijë, dhe pjesërisht sepse foshnja ishte farefis me të.. Ai ishte kushëri i Mandanës dhe s’ ishte i gatshëm të çonte dorë në një djalë që ishte nip i vetë mbretit Astiaks.

Asisoj, pra, në vend se ta vriste vet djalin e Mandanës, ai ia bbesoi atë detyrë një bariu të tij, dhe për pa i dëftuar fare mbi prejardhjen e tij, në vend se ta vriste, e kishte rritur djalin me të gjitha të mirat. Çka se shumë vite më vonë, mbretit i bie në vesh që djali jetonte dhe kushëriri i tij s’ e kishte bërë detyrën e tij.

Tani që e kishte mësuar të vërtetën, ai vendosi të shtirej i gëzuar dhe pasi e mori Harpagun në pyetje, ai e falenderoi që i kishte bërë bisht urdhërit të tij. Ai, ç’ është e drejta, kish qenë i padrejtë ndaj të bijës dhe kishte vendosur ta shtronte një darkë për t’ i falenderuar zotat që ia kishin ruajtur nipin të gjallë e të palënduar. Ai e kishte ditur të vdekur, po ja që rastesisht, krejt rastësisht, e kishte mësuar të vërtetën dhe donte ta ndante gëzimin me të gjithë ministrat e tij. Andaj shtoi dhe i tha:

“ Dua të vijsh edhe ti n’ atë darkë të cilën po e shtroj për ta zbutur mllefin e zotave. Shko tani te shtëpia dhe mos prito ta çosh djalin në pallat, se dua të luaj me nipin tim, ndërsa vet eja të hash darkë me mua.”

Harpagu ra në gjunjë dhe tha se ishte shumë mirënjohës që ngjarja kishte marrë kahje aq të mirë dhe se Lartmadhëria ishte aq i gëzuar. Ai e ndiente veten shumë të nderuar dhe do t’ ia plotësonte dëshirën përnjëherë.

Ashtu, pra, pa humbur kohë, ai shkoi në shtëpi dhe e nisi djalin në pallatin mbretëror, ndåersa vet i dëftoi gruas për sa kishte ndodhur dhe e luti t’ ia zgjidhte rrobat më të mira që kishte, sepse ishte i ftuar për darkë.

Mjerisht, djali i tij s’ e takoi kurrë nipin e mbretit. Me të hyrë në pallat, kuzhinjerët, të ndihmuar edhe nga rojtarët, e zunë çunin e Harpagut, e therën si qengj dhe, pasi e copëtuan siç bëjnë me qengjat, filluan ta skuqin e ta ziejnë për ta gatuar me gjellëra.

Në mbrëmje, bashk me ministrat tjerë, hyri edhe Harpagu në pallat dhe zuri vend në tavolinën që ia kishte caktuar mbreti. Pakëz më vonë u sollën gjellërat e përgaditura për darkë – supat, sallatat, mishi i viçit, pulat e mbushura me kumbulla, orizi dhe ëmbëlsirat, ndërsa para Harpagut, që po trajtohej si mysafir i posaçëm, u shtrua një tavolinë e veçantë me gjellërat e përgaditura nergut për te…

Më në fund, pasi hëngri pjatën e tij dhe kërkoi t’ i lante duart, mbreti e pyeti kushëririn nëse ishte i kënaqur me gjellërat e sjella për darkë?! Harpagu, që e kishte kuptuar ligësinë e mbretit, e ruajti gjakftohtësinë dhe tha se ishte shumë i kënaqur. Çdo vendim që merte Lartmadhëria, mbreti Astiaks, ishte i drejtë…

Mjerisht, ate s’ e bëja unë, sepse vendimet e marra nga Lëvizja Popullore lidhur me tradhtitë e të lartpërmendurit Shatri s’ kishin fund. Ai miku që më kishte pyetur – nëse kisha kohë të dëgjoja – vazhdonte të lexonte qetë – qetë, me zë të përgjumur, kurse unë, që s’ e kisha Xhaferin as vëlla, as kushëri, as shok të Partisë, por e dija si atdhetar e të burgosur politik, duhej të bëja si Harpagu dhe ta dëgjoja atë matrapaz që here pinte wisky, herë më dëftonte përralla.

Aty nga ora një e mëngjesit brofa në këmbë. Mbase s’ bëja mirë që kisha të ngutur dhe s’ e dëgjoja fundin, por isha i detyruar të ikja në shtëpi. Duke i kërkuar falje dhe duke ia zgjatur dorën, e luta Zekën ta dëgjonte edhe mendimin tim.

“Unë s’ e njoh Xhafer Shatrin siç e njihni ju,” i thash. “ Megjithate, si ish anëtar i organizatës Amnesty International, e kam lexuar aktgjykimin që ia kanë bërë serbët para se ta çonin n’ Idrizovë, Bosilgrad, Nish apo Varazhdin. I tërë ai dokument i gjatë e i thukuar – që nga fjala e Prokurorit e deri te vendimi – s’ është më i gjatë se dymbëdhjetë faqe. Aktgjykimi juaj qenka trefish më i gjatë dhe kjo po më dëshpëron shumë. Edhe si shqiptar, edhe si intelektual. Vendimi juaj po më shqetëson aq shumë, saqë kam filluar ta pyes veten si mund ta çlirojmë Kosovën, kur ne, vëllezërit e Xhafer Shatrit, e dënojmë një ish të burgosur politik më rrebt se sa armiqët e tij dhe armiqët tonë?”

Ai s’ e dinte atë punë. Po edhe sikur ta dinte, nuk do ma thonte mua, sepse ashtu e kishte gdhendur Lëvizja që kishte dalë nga nëntoka e Tiranës. Ajo lëvizje s’ i donte njerëzit e sinqertë, se ata ishin të rrezikshëm. Edhe për veten e tyre, edhe për të tjerët. Shi për ate arsye, anëtarët e saj, me t’ u betuar në flamurin e vegjëlisë, fshiheshin prapa diplomave, katedrave dhe titujve akademik, me shpresa se populli s’ do t’ ua shtronte ndonjë pyetje që s’ iu shkonte për shtati.

E këtillë ishte etika e tyre. Sipas asaj etike, nëse anëtarët e LPRSK-s ua lëshonin mjekrrën shqiptarëve të varfër e të pagdhendur, s’ ishte mëkat i madh. E rëndësishme ishte që ata të mbahen me njëri tjetrin dhe t’ i kryejnë detyrat e saj, pa se na lyenin kokën me kos, s’ bëhej kiameti.

Si përfundim. Populli shqiptar ka patur lëvizje të majta, të djathta, feudale, borgjeze, përparimtare, reakcionare, demokratike e nacional-çlirimtare, por asnjëra s’ ka patur synime aq të prapa sa LPRSK-s. Synimet e saj, sado të mira e liridashëse që ishin, prezantoheshin në rrobat e një ideologjie të huaj dhe antishqiptare. Se sa duheshin themeluesit e saj midis vedi është çeshtje irrelevante, por s’ duhet harruar se ata ishin goxha të përçarë dhe na joshnin në një organizatë që quhej “popullore” që kurrë s’ i denonte bajraktarët e saj. Përkundrazi. Prej se e mbaj mend unë, ajo ka synuar kryet e vendit dhe, me përjashtim të Adem Demaçit, që shpesh herë e ka mohuar veten për hir të solidaritetit ndërkombtar, asaj organizate s’ iu ka bashkangjitur asnjë intelektual i hajrit. Se sa ishte e gatshme LPRSK- ja ta quante veten “popullore” dhe ta ndiqte rrugën e vëllezërve Gërvalla, e dimë të gjithë. Megjithate – dhe këte dua ta cekë dy herë: ajo na ka trajtuar gjithmonë si mbreti Astiag duke na stërvitur që ta hamë njëri tjetrin. Se sa ishte me Jasharajt e di mbarë Kosova, por ajo edhe sot po paraziton me gjakun e tyre. Po i njejti vlad, dhe po të njejtat manjolla, që dikur i këndonin Enverit, tani po u këndojnë Jasharajve nëpër diskotekat e Evropës Perendimore.

Shkruan: Ramadan Rexhepi