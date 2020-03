Derisa liderët në mbarë botën po bëjnë thirrje për kujdes nga rreziku që po vjen nga pandemia e coronavirusit, presidentët e tri vendeve të Amerikës Latine – Meksika, Brazili dhe Nikaragua – po minimizojnë dëmet e COVID-19.

Qysh në fillim, presidenti meksikan Andres Manuel Lopez Obrador, ka mohuar kategorikisht paralajmërimet e ekspertëve për rrezikun nga coronavirusi, dhe idenë se njerëzit janë në rrezik nga përhapja e mëtejme nëse vazhdojnë të përqafohen.

“Duhet të përqafoheni”, ka thënë ai në fillim të shkurtit duke pretenduar se me përqafim nuk ndodh asgjë. Mirëpo dhjetë ditë më vonë, Obrador ka publikuar një video në të cilën shihet duke përqafuar mbështetëset e tij – madje në një moment puth një fëmijë – e dy ditë më vonë u tregoi gazetarëve dy hajmali për të cilat tha se e mbrojnë nga virusët, shkruan CNN.

Megjithatë kur numri i rasteve të konfirmuara me COVID-19 u rrit, Obrador filloi të tregojë paksa më shumë kujdes, duke u bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë nëpër shtëpitë e tyre me qëllim që të parandalohet përhapja e virusit.

Por, prapë se prapë në një video të realizuar së fundmi është munduar u ka bërë thirrje sërish qytetarëve që të hanë nëpër restorante, duke u bërë thirrje qytetarëve se dëmet që virusi mund t’ia shkaktoj ekonomisë së vendit do të jenë të vogla.

“Vazhdojmë ta jetojmë jetën plotësisht normalisht”, ka shtuar ai.

Në Meksikë deri më tani janë regjistruar 405 raste të konfirmuara me COVID-19, i cili në këtë vend ua ka marrë jetën pesë personave, kurse ekspertët për asnjë moment nuk po pajtohen me presidentin se Meksika është e gatshme për luftën kundër krizës shëndetësore, kjo për faktin se numri i të testuarve është shumë i vogël – por që në fakt po të kryheshin tjera do të dilte numri shumë më i madh, e nëpër spitale mungojnë pajisje dhe shtretër.

Përgjegjësitë që do të duhej t’i merrnin autoritetet federale, ato i janë bartur komunave e kompanive të vogla private në mbarë Meksikën. Kur më 12 shkurt u publikua lajmi se shefja e zyrës për informim e presidentit të Brazilit, Zzaira Bolsonara rezultoi pozitive në testin e coronavirusit, disa kanë shpresuar që Bolsonaro që më herët e ka quajtur virusin “të pavlefshëm” do ta kuptojë seriozisht rrezikun.

Por edhe ai veproi njëjtë, gjatë një paraqitje televizive virusin e ka quajtur “grip të vogël”.

“Njerëzit do ta kuptojnë që kur është fjala për coronavirusit, janë mashtruar nga guvernatorë dhe një pjesë e mediave”, ka thënë ai, duke aluduar në gjendjen e jashtëzakonshme që e kishin vënë guvernatorët e Sao Paulo dhe Rio De Janeiro.

Kujtojmë që Brazili ka numrin më të madh të prekurve nga coronavirusi në Amerikën Latine, që aktualisht numëron 2.247 dhe 34 tjerë që kanë humbur jetën. Edhe në Brazil, ndalesat dhe kufizimet si dhe mbajtja e distancës në luftën kundër përhapjes i janë lënë në dorë autoriteteve lokale, derisa ato federale janë duke bërë shumë pak në këtë drejtim.

Bolsonaros nuk i besojnë as një pjesë e qytetarëve që çdo mbrëmje në ora 20:30 dalin nëpër dritare dhe tarraca për të bërë zhurmë me tenxhere, për të shprehur pakënaqësinë me veprimet e qeverisë.

Si një nga vendet më të varfra në hemisferën perëndimore, Nikaragua është në pozitë të vështirë kur bëhet fjalë për luftën kundër coronavirusit.

Në këtë vend deri më tani janë regjistruar vetëm dy raste me COVID-19, por qytetarët e bëjnë përgjegjëse qeverinë që nuk ka ndërmarrë veprime të mjaftueshme.

Siç raporton CNN, në vend që të ndërmerr hapa konkret, qeveria po merr pjesë nëpër marshe politike, kurse nënkryetarja Rosario Murijo, bashkëshortja e presidentit Ortega u ka bërë thirrje bashkëqytetarëve që në këto momente të vështira të mbështeten në zot.

Numri i veprimeve të ndërmarra deri më tani është shumë i vogël, përfshirë fushatën për mbajtjen e higjienës dhe përcjellja e gjendjes shëndetësore të turistëve që vijnë nga vendet me numër të madh të prekurve me COVID-19.