Kryetari i nëndegës së APN-së në Tërnoc Muzafer Destani në një intervistë dhënë presheva.com ka theksuar se Komuna e Bujanocit nuk do të jetë më vendstrehim për kompanitë e huaja që vijnë nga jashtë Komunës tonë, punojnë si ti dojë qejfi, pasurohen pa masë. APN nuk vjenë nga rruga e karrierës politike, por nga rruga e betejës qytetare.

Presheva.com: Përse duhet të jetë APN udhëheqëse e Pushtetit lokal në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar?

Destani: APN është themeluar nga njerëz të zakonshëm të këtij vëndi, një pjesë e konsiderueshme prej nesh nuk vijnë nga rruga e përfitimeve partiake, por vijmë nga rruga e sakrificave. Nuk vijmë as nga rruga e karrierës politike, por vijmë nga rruga e betejës qytetare.

Kemi njerëz të kualifikuar, njerëz të vullnetit të mirë, njerëz që nuk shantazhohen, blehen apo shiten, në këtë formë mendoj se jemi ekip kompakt që do të përballemi me sfidat që na presin. Në çdo kohë, e në çdo vend përkrehen idet e reja, ndryshe nga të kaluarat, prandaj besoj se edhe APN do të përkrahet.

Presheva.com: Sa ka qenë rinia aktive në proceset vendimarrëse dhe sa do të jetë nëse APN vjen në pushtet?

Destani: Për fat të keq, rinia nëpër partitë e vjetra ka qenë vetëm spektatore dhe është shfrytëzuar për militantizëm gjate fushatave.

Asnjëherë nuk ka qenë vendimmarrëse. Në APN pjesa dërmuese është e përbërë nga rinia. Mosha mesatare në parti është 29 vjeçare. Kjo dëshmon që vendimet e ardhshme për Bujanocin do të merren nga rinia.

Presheva.com: Shpesh jemi mësuar të ndëgjojmë shum premtime por në fakt pjesa dërmuese kan ngelur vetëm në letër, çka ju bënë ndryshe nga të tjerët kur kemi të bëjmë me premtimet?

Destani: Komuna e Bujanocit nuk do të jetë më vendstrehim për kompanitë e huaja që vijnë nga jashtë Komunës tonë, punojnë si ti dojë qejfi, pasurohen pa masë etj-etj.

Nuk do të mund të ndodhë me të vijë një kompani e huaj të punoj, shembull projektin e parkut të Tërnocit me pllaka betoni, kompani e cila as nuk merret me pllaka betoni.

APN është themeluar edhe nga sipermarrësit dhe bizneset vendore, të cilët kanë qenë dhe janë të mbërthyer në kthetrat e udhëheqësisë komunale, biznese të cilët kanë përjetuar drejtpërdrejtë në kurriz gjithë degradimin e politikave të këq qeverijes.

Presheva.com: Migrimi në vendet perëndimore tashmë është bërë një trend që vështirë të parandalohet, ju si do ta ndryshoni këtë?

Destani: Angazhim politik për ta mbajtur shpresën që qytetarët mos të migrojnë, APN nuk do të rresht së kërkuari nga shteti amë Shqipëria dhe Republika e Kosovës, që të angazhohen për të mos të ndodhur Medvegja 2 në Bujanoc.

Presheva.com: APN në Bujanoc për herë të par po garon për pushtet lokal, cilin nga problemet do ta kishit veçuar si prioritet?

Destani: Do veçoja 3, bujqësinë, zhvillimin ekonomik dhe shërbimet komunale. Shembull tek bujqësia, nuk do të ndjekim praktikat e këqia të dhënjes se subvencioneve, shumë bujqëve të vërtet nuk i jepen subvencione, i jepen militantëve partiak, për ti shpërblyer për votën e dhënë.

Ne do të formojmë një lloj koorporate në kuadër të komunës, ku komuna do ti blejë paisjet e bujqësisë, dhe do ti japë në shërbim të çdo bujku, i cili i drejtohet komunës me kërkesë.

Kjo paisje me nevojitët për këtë datë, kaq do ta vonojë, dhe kjo do të jetë edhe një shtytje për ata të cilët dëshirojnë të merren me bujqësi dhe nuk kanë mundësi të fillojnë sepse nuk i kanë paisjet, komuna do ti sigurojë çdo paisje në shërbim të këtyre njerëzve të cilët duan të merren me bujqësi.

Presheva.com: Porosia juaj për këtë fundvit?

Destani: Ne nuk jemi në këtë betejë vetëm për vete, por ne jemi në këtë betejë edhe për ata, për njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, për njerëzit e zakonshëm të vendit tonë, të cilëve kemi detyrimin t’u provojmë se politika është instrument që mendja njerëzore shpiku për ti bërë njerëzit të jetojnë me mirë duke realizuar së bashku gjëra që ne vetëm nuk i bëjmë dot kurrë./presheva.com/