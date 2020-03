Bota po përballet me një ‘armik’ të panjohur. Coronavirusi vazhdon të përhapet në botë, ndërsa në Kinë është ulur ndjeshëm numri i vdekjeve dhe rasteve të reja.

Referuar mediave të huaja, Kina, aty ku edhe shpërtheu coronavirusi është vendi me numrin më të madh të të infektuarve, me plot 80.956 raste. Italia është e dyta pas Kinës. Italia numëron 10.149 raste të prekur me coronavirus.

Në vendin e tretë është Irani me 8042 raste, e ndjekur nga Korea e Jugut me 7755 raste. Më poshtë në renditje vijojnë Franca me 1784 raste, Spanja me 1695 raste, Gjermania 1565 raste. Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditen në vendin e 7 me 1025 raste.

Tabela mbyllet me Japoninë me 581 raste dhe Zvicrën me 491 raste.