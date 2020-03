Diplomat kanandez të akredituar në Beograd dhe Berlin sot kanë vizituar Preshevën. Kryetari i komunës, Shqiprim Arifika pritur sot në kabinetione tijë Brian Ebel, këshilltar politik pranë Ambasadës Kanadeze në Beograd dhe Nathalie Niedoba, këshilltare politike në Ambasadën Kanadeze në Berlin.

Kryetari Arifi stafin diplomatik e ka informuar rreth problemeve që po ballafaqohen qytetarët tanë.

Ky është takimi i parë me këshilltarët politik gjë që do të vazhdojnë kontaktet me Ambasadën Kanadaze duke shpresuar që kjo Ambasadë të kontribuoj në realizimin e kërkesave tona, thotë kështu për portalin preshevacom Shqiprim Arifi, kryetarë i komunës./presheva.com/