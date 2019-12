Parlamenti i Sërbisë ka filluar diskutimin mbi projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për krijimin e pikës së përbashkët kufitare Miratoc-Llojan.

Bëhet fjalë për marrëveshjen midis Qeverisë së Serbisë dhe Qeverisë së Maqedonisë Veriore, ndërsa Ministri i Mbrojtjes Aleksandar Vullin thotë se me vendosjen e kalimi kufitar do të mundësohet lëvizjen e qytetarëve dhe qarkullimin e mallrave midis dy vendeve dhe se do të lehtësojë komunikacioni në vendkalimin kryesorë kufitarë mes dy vendeve.

Marrëveshja përcakton që vendkalim i përbashkët kufitar për trafik ndërkombëtar udhëtarësh do të ndërtohet në territorin e Serbisë, komunën e Preshevës, në zonën e vendbanimit Miratoc.

Sipas ministrit, në fazën e parë, vendkalimi i përbashkët kufitarë Miratoc-Llojan do të funksionojë si vendkalim kufitar për trafik ndërkufitarë, në të cilin kryhen kontrollet kufitare, dhe kalimi do të mundësohet në bazë të letërnjoftimit ose një dokument udhëtimi.

Sipas tij, në fazën e dytë, vendkalimi i përbashkët kufitar do të funksionojë si një pikë kufitare për trafik ndërkombëtar udhëtarësh./presheva.com/