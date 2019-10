Nga 16 tetori ka filluar në Preshevë edicioni i pesëmbëdhjetë i festivalit tradicional “Ditët e Komedisë Shqiptare” ku do të marrin pjesë trupa teatrore nga trojet shqiptare. Festivali mbahet në Shtëpinë e Kulturës “Abdulla Krashnica” në Preshevë nga data 16 tetor deri më 20 tetor të këtij viti.

Festivali është hapur me komedinë e Teatrit të Preshevës “Misteri” me tekst të shkrimtarit italian Aldo De Benedeti dhe nën regjinë e Afeida Boriçi-Memeti.

“Misteri” me tekst të shkrimtarit italian Aldo De Benedeti me regji të Afeida Boriçi-Memetit, është një komedi elegante që flet për martesë dhe besnikëri me një tekst humoristik e brilant. Në qëndër të veprës qëndron një çift fillimisht besnik, por në një moment gruaja, Marina, ka dëshirë për arrati dhe kështu organizon një udhëtim e vetme. I shoqi, i nxitur edhe nga një miku i tij avokat, përfiton nga rasti për të tentuar të afrojë një konteshë të bukur të cilës i dërgon dy duzina me trëndafila të kuq duke përdorur pseudonimin “Mistero”.