Branislav Tiodorović, anëtar i Shtabit të Krizave për luftimin e Epidemisë së Koronavirusit, njoftoi mundësinë e mbylljes së shkollave dhe fakulteteve në Serbi nëse numri i të infektuarve të rinj në baza ditore tejkalon 500

Ai vlerësoi se është realiste të presësh që ky numër të arrihet në dy javët e ardhshme “nëse njerëzit nuk bëhen serioz”.

“Kjo javë do të jetë një provë e madhe, ne do të sigurohemi nëse pjesa e njerëzve që nuk respekton shumë masa e kuptuan që është serioze dhe nëse të gjitha thirrjet tona kanë ndonjë sukses apo jemi të dënuar të dështimit të plotë”, tha epidemiologu, përcjell presheva.com.

“Nëse gjërat shkojnë mirë në Beograd, atëherë ne nuk do të kalojmë 100-150 pozitive të reja në ditë. Sidoqoftë, nëse Beogradi nuk e kupton se sa serioze është situata, si në Novi Pazar, i cili ngriti dhe ktheu gjendjen e jashtëzakonshme nën presion nga maji, do të kemi së paku 300-400 raste të reja në ditë shumë shpejt “, vlerësoi Tiodoroviq.

Ai shtoi se edhe në atë rast, nuk duhet të futet ora policore, por kafenetë dhe restorantet duhet të mbyllen në qytetet që janë vatra të epidemisë.

“Ne gjithashtu do të mbyllim kinematë, teatrot, nuk do të lejohen asnjë manifestim, as kulturor dhe as muzikor. Shpërndarja gjeografike e numrit të pozitivëve do të tregojë se ku është pika e nxehtë, kështu që nëse është e nevojshme, pjesë të caktuara të qytetit do të mbyllen ose një pjesë e qytetit nuk do të funksionojë plotësisht. për të paguar esnafin për sjelljen e papërgjegjshme të disave “, tha epidemiologu.