Anëtari serb i Presidencës së Bosnjës, Milorad Dodik në një intervistë për televizionin Pink shprehur bindjen se Serbia nuk do ta njoh Pavarësinë e Kosovës. Siç tha Dodik kjo do të ndodhë psiqë Rusia dhe Kina nuk do të pranojnë të ndryshojnë Rezplotën 1244 të Këshillit t Sigurimit.

“Nëse dikush vjen në pozitën e shpalljes së Kosovës të pavarur pa vullnet, pse nuk duhet të zbatohen të njëjtat rregulla për Republikën Serbe”, ka thënë po ashtu ai.

Ndërkohë, i pyetur rreth shkrimeve në medie të caktuara se në protestat e mëparshme anti-qeveritare në Serbi kanë pasur gisht rusët, Dodiku ka thënë se fjala është për lajme të rreme.