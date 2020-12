Doganierët më 8 dhjetor të këtij viti gjegjësisht gjatë ditës së martë, në dalje të Sërbisë në vendkalimin Horgosh, kanë zbuluar dhe parandaluar kontrabandën e 8.4 kilogramë heroinë dhe 120 bokse me cigare të fshehura në bunkerin e dyfishtë të një autobusi të Kosovës.

Heroina dhe cigaret janë zbuluan kur autobusi i një transportuesi kosovar me 6 shoferë dhe 40 udhëtarë, i cili po udhëtonte në linjën Kosovë – Zvicër, mbërriti në linjë për kontroll të rregullt në dalje nga Sërbia.

Meqenëse doganierët kishin zbuluar cigare kontrabandë në automjetet e të njëjtit transportues në disa raste gjatë muajve të mëparshëm, ekzistonte një mundësi reale që në disa nga rastet e ardhshme të ketë përpjekje për të kontrabanduar edhe disa mallra, thuhet në njoftimin e administratës së doganave të Sërbisë.

Duke dashur të verifikojnë supozimin e tyre, doganierët dërguan autobusin për një kontroll të hollësishëm të skanerit kur edhe u konfirmua që kishin të drejtë.

Gjegjësisht, imazhi nga skaneri tregonte ekzistencën e një bunkeri të veçantë, të dyfishtë, të destinuar për kontrabandë, i cili ishte vendosur në dysheme, midis rrotave të përparme të autobusit.

Ajo që është specifike është se konturet në imazhin e skanerit tregonin ekzistencën e dy bunkerëve të veçantë, njëra prej të cilave supozohej të ishte një paravan për tjetrin.

Doganierët më pas hapën bunkerin e parë dhe gjetën 120 bokse cigaresh të markave të ndryshme (Marlboro, Winston, Sobranie, Davidoff), që pas tij të hasnin në barrierën drurit para të cilës ishin spërkatur kokrra biberi, me sa duket me qëllim që të pengonin kontrollin e mëtejshëm të qenit zyrtar.

Pas heqjes së kësaj ndarjeje prej druri, përpara doganierëve u shfaq një hapësirë e veshur me polisterol, në të cilën ishin vendosur 16 pako me nga rreth gjysmë kilogrami heroinë, pra është një sasi totale prej 8.4 kilogramësh.

Pasi u zbuluan drogat dhe cigaret, policia dhe prokuroria u informuan për gjithçka, ndërsa shoferi i autobusit ishte plotësisht i qetë gjatë kontrollit të hollësishëm dhe pas zbulimit të kësaj vepre penale.

Kur u pyet nga doganierët se çfarë kishte në bunkerin tjetër, ai tha shkurt “çokollatë”