“Shumë shpejt, sot, do të kemi një rekord të ri, një numër famëkeq, më të lartë se kurrë më parë,” tha epidemiologu dhe anëtar i Shtabit të Krizave Predrag Kon.

“Kjo rritje pritet të vazhdojë këtë javë dhe tjetrën. Nëse arrijmë ta ngadalësojmë, atëherë kjo rritje do të vazhdojë në javën e tretë, por më pas do të ngadalësohej dhe do të ishte mirë të ishte kaq paradoksale. Pas kësaj, shpresoj që ne do të arrijmë të nivelojmë kurbën – paralajmëroi Dr. Kon këtë mëngjes si i ftuar në TV Pink, përcjell presheva.com.