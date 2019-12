Drejtues të Bashkësisë lokale Raincë përmes një njoftimi për opinion apelojnë qyetarët që të mos dëmtojnë fidanet e reja.

Në njoftimin e Bashkësisë lokale thuhet – Këto fidane janë të mbjellura për gjeneratat e ardhshme të cilat janë siguruar me djersën e baballarëve, vëllezërve dhe djemve tanë.

Lusim adoloshentët që mos ti dëmtojnë këto fidane ku si drejtues të BL kërkojmë kujdes dhe përkrahje edhe nga mësimdhënësit dhe prindërit të të ju sqarojnë adoloshentëve se këto fidane janë tonat dhe do ta zbukurojnë Raincën tonë.

Përndryshe në njoftimin e bashkësisë lokale thuhet se në rast se vazhdon dëmtimi po edhe të një fidane atëherë do të jemi të detyruar të bëjmë hetime me ndihmën e organeve kompetente dhe dënimet do të jenë të pa shmangshme thuhet kështu në njoftimin për media të kryesisë së BL Raincë./presheva.com/