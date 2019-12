Drejtues të pushtetit lokal në Preshevë përmes një postimi në fb kërkojnë mirëkuptim nga bashkëatdhetarët që po presin radhë për marrje të dokumentacioneve në Stacionin policorë.

Në këtë postim thuhet:

Komuna e Preshevës shprehë keqardhje me rastin e paraqitjes së radhëve të gjata tek stacioni i policisë në Preshevë, me rastin e aplikimit për dokumenta të udhëtimit, sidomos këto ditë kur po qëndrojnë bashkatdhetarët tanë me pushime pranë familjeve të tyre.

Njoftohen të gjithë qytetarët se Komuna e Preshevës në muajin Shtator ka ndarë mjete financiare për pajisje kompjuterike për stacionin policor në Preshevë.

Ky donacion është bërë me qëllim të evitimit të pritjeve të gjata të qytetarëve tanë, përmes ngritjes së efikasitetit të punës, nga ana e punëtorëve të administratës policore thuhet kështu në njoftimin e komunës së Preshevës./presheva.com/