Lionel Messi ka bërë një driblim të bukur që ka lënë një lojtar të Paraguait të pafuqishëm në reagimin e tij.

Argjentina nuk arriti të fitojë as në takimin e dytë të Grupit B ndaj Kupa Amerikës pasi u ndal me barazim 1-1 nga Paraguai.

Megjithatë, ylli i kombëtares argjentinase pati një paraqitje të mira individuale edhe përkundër dështimit të ekipit Albiceleste.

Gjatë gjysmës së parë me Paraguain, ylli i Barcelonës mori topin dhe Richard Sanchez u përpoq ta ndalonte atë.

Por, Messi ishte i gatshëm si çdo herë dhe lëvizja e tij e mirë në të majtë e kapi plotësisht në befasi kundërshtarin, i cili ‘ra keq nga loja’.

Videoja është postuar në internet ku shihet driblimi i Messit ndaj Sanchezit dhe kjo lëvizje po cilësohet si e një ‘thyerje’ e pabesueshme.

Forget about him being struggling with this Argentina team, this Messi's move is MAD😂

pic.twitter.com/hsSU6bM4mW

— A Football fan ⚽ (@TheArisekola) June 20, 2019