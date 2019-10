Sot shtëpinë e shëndetit e vizitoi një delegacion nga Shqipëria edhe atë Znj. Mimi Kodheli – Kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme, Znj. Edlira Bode – Deputete në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, Z. Nimet Musai – Kryetar i Grupit Parlamentar të Pavarur dhe Znj. Ina Jano – Sekretare e Komisionit për Politikën e Jashtme dhe stafi.

Delagecionin e ka pritur drejtori i këtijë institucioni, Driton Salihu me zëvendësin e tijë, Astrit Berisha dhe mantelbardhët. Në këtë takim delegacioni nga Shqipëria u njofuan për së afërmi me gjendjen momentale dhe problemet me të cilat përballen shqiptarët në sferën mjeksore duke kërkuar njëkohësisht që institucionet e Shqipërisë të bëjnë më shumë për shëndetësinë Preshevare ka thënë kështu për portalin preshevacom drejtori Salihu.