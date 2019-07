Sukseset e tyre nuk kanë të ndalur, përher e më shumë ato po prekin majat e muzikës botërore.

Yjet shqiptare të muzikës ndërkombëtare, Dua Lipa dhe Bebe Rexha janë nominuar në ndarjen e çmimeve ‘Video Music Awards;.

Të dyja vajzat shqiptare janë nominuar në të njëjtën kategori ‘Best Dance’, Dua është në garë ne bashkëpunimin Silk City ‘Electricity’, ndërsa Bebe me këngën ‘Call You Mine’ The Chansmokers.

Ndarja e çmimeve bëhet me 26 gusht ndërsa adhuruesit mund të votojnë online për këngëtarin e tyre të preferuar.