Mbrëmjen e sotme (28 janar) janë ndjerë lëkundje të forta tërmeti në Tiranë, Durrës, Lezhë e Krujë dhe zonat përreth.

Goditja kryesore e orës 21:15 me madnitudë 4.9 i shkallës Rihter me thellësi 7 km me epiqendër 3 km në veri të fshatit Bubq.

Lëkundjet zgjatën disa sekonda, ndërsa ka shkaktuar frikë dhe panik tek qytetarët, të cilat kanë dalë në rrugë. Goditja e parë është shoqëruar dhe me disa pas goditje të tjera më të vogla.

Sizmilogu Rrapo Ormeni për Ora News thotë se nuk ka vend për panik.

“Përderisa është në zonën epiqëndrore dhe me një magnitutë të tillë është ecuri e pasgoditjeve. Nuk ka nevojë për panik, pasi kaloi kjo goditje.

Njerëzit janë të sensibilizuar nga goditjet kryesore dhe dalin jashtë. Kur shikon që ecuria nuk ka më themi që situata është më e normalizuar”, tha Ormeni.

Deri më tani nuk raportohet për dëme në njerëz apo materiale në qytytetet ku janë ndjerë lëkundjet. Tërmeti është ndjerë edhe në Maqedoni, në zonën e Dibrës dhe Strugës.

Sipas faqes, Harta Dixhitale e Aksidenteve Rrugore, disa rrugë kryesore në Tiranë dhe Durrës janë bllokuar për shkak të trafikut të shkaktuar.

Tërmeti është ndjerë në Tiranë, Fushë Krujë, Elbasan, Tapizë, Lezhë, Mirditë, Durrës, Mat, Fier, Gjirokastër, Vlorë, Shengjin. Edhe në Tetovë, Strugë të Maqedonisë së Veriut, Mal të Zi e Prishtinë janë ndjerë lëkundjet.

Tërmeti i sotëm vjen dy muaj pas lëkundjeve 6.4 ballë, që shkaktuan 51 viktima dhe shumë të plagosur.