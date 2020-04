Një grua që e dinte që ishte e sëmurë dhe e solli virusin në Nish, ishte më herët në kontakt me një mjek që ndërroi jetë, ka kryer veprën penale të rrezikimit të shëndetit të njeriut, e cila nuk ka lidhje me gjendjen e jashtëzakonshme.

Nëse ndaj kësaj gruaje nga Lugano e cila e dinte se ishte e infektuar me një koronavirus, e cila kishte udhëtuar nga Zvicra në Nishin, në vendin e saj të lindjes dhe ka takuar miq, ka infektuar të paktën gjashtë persona do të dënohet me 12 vjet burg.