Edhe pse nuk ka ende nje marreveshje per.koalicion mes VV e LDK nurime NBA LDK ja flasin se tashme eshte caktuar ekipi qeverises I LDK se mer vesh.

Sipas ketyre burimeve, Besian Xhemajli, Arban Abrashi, Lumir Andixhiku, Avdullah Hoti e Hikmete Bajrami jane propozuar te drejtojne ministrite e ushehequra nga LDK nderkaq Vjosa Osmani do te jete Zevendeskryeministre e pare e Qeverise. Gjithnje sipas ketyre burimeve, Botapress merr vesh se palet jane pajtuar per ndarjet ministrore she per.presidentin por sot do te merren vesh edhe per Kryeprokurorin dhe shefin e AKI.