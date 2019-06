Vedat Muriqi është një ndër lojtarët më të kërkuar në afatin kalimtar të verës në shtetin turk.

Reprezentuesi i Kosovës ka lënë pas vetes një sezon të jashtëzakonshëm duke shënuar 17 gola dhe asistuar në tetë raste.

Telegrafi ka mësuar prej burimeve të afërta me lojtarin se 25-vjeçari do të udhëtojë gjatë ditës së nesërme (e hënë) drejt Stambollit. E gjithë kjo pasi që sulmuesi do të transferohet te 22 herë kampioni i Turqisë, Galatasaray.