Këngëtari i famshëm britanik, Elton John, e ka ndërprerë koncertin në Zelandë të Re, pasi i ka humbur zëri.

72-vjeçari ishte në mes të koncertit në kuadër të turneut “Yellow Brick Round” kur i ndodhi momenti i padëshiruar, me ç’rast ai filloi të qante.

“E kam humbur zërin. Nuk mund të këndoj. Më duhet të shkoj. Më vjen keq”, ka thënë John që ishte shumë i zhgënjyer.

Publiku e përcolli këngëtarin me duartrokitje dhe brohoritje të mëdha, ndërsa ai me ndihmën e disa asistentëve e lëshoi skenën në Oakland.

Elton e kishte njoftuar publikun më herët se ishte diagnostikuar me pneumoni (inflamacion të mushkërive), mirëpo nuk kishte dashur ta anulojë koncertin.

"I'm so sorry' And he was gone. #EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N

Elton in tears, his voice has gone. Leaving the stage after 1 hr 50 mins to a standing ovation… #EltonFarewellTour #EltonJohn pic.twitter.com/YLzEecP5vW

— OneHandedBaker (@OneHandedBaker) February 16, 2020