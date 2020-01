Ndalesa e paralajmëruar për importin e automjeteve me motorë “Euro 3” do të sjellë çmime më të larta dhe përzgjedhje më të vogël

Ndalesa e importit të automjeteve me motor “Euro 3”, e cila do të mund të hyjë në fuqi në qershor të këtij viti, do të thotë se në Sërbi më nuk do të mund të hyjnë automjetet më të vjetra se 14 vjet.

Në vend të automjeteve të prodhuara nga viti 2000 deri në 2005, me masat e reja, praktikisht do të jetë i mundur vetëm importi i automjeteve të përdorura me standardin “Euro 4”, prodhimi i të cilave ka filluar në qershor të vitit 2005.

Embargoja do të vendoset për automjetet më të vjetra se 14 vjeç, siç është “Golf IV”, por edhe për disa modele të “Peugeot” si 307 ose “Renault Megane”.

Mesatarisht, makina të tilla në tregjet e veturave tek ne sot kushtojnë mes 2,500 dhe 3,000 €, ndërsa veturat e rangut dhe vitit të njejtë me motor “Euro 4” janë më të shtrenjta për të paktën 500 €.

Në këtë kuptim, mund të thuhet se ndalimi i importit të automjeteve të përdorur me motor “Euro 3” mund të nënkuptonte shtrenjtimin e automjeteve të përdoruara për rreth 500 €.

“Ndalesa për “Euro 3″ do të thoshte çmime më të larta nga 10 deri në 15 përqind. Aq, praktikisht do të kushtonte një automjtet me një standard më të lartë” ka thënë për “Blic Biznis” një nga importuesit kompanive të veturave të përdorura.

Në Serbi, automjetet me motorët “Euro 3” përbëjnë rreth 80 përqind të veturave të përgjitshhme. Praktikisht, nga gjitshej 2 milion automjete, me “Euro 3”, motor ka rreth 1.6 milion automjete.

Vitin e kaluar, për 11 muaj në Sërbi kanë hyrë dhe regjistruar për herë të parë 115,000 vetura të përdorura. Nga këto, rreth 44 përqind, ose 50.600 automjete, me otor “Euro 3” dhe ishin mbi 14 vjeç, kanë bërë të ditur të dhënat e kompanis “Cube Team”, e cila është partneri zyrtar i Shoqatës serbe të importuesve të automjeteve dhe pjesëve.

Sa i përket modeleve, kanë kryesuar, Opel (Astra dhe Korsa), më pas Volksëagen (Golf dhe Pasat) dhe Peugeot. Një vit më parë, në Sërbi kanë hyrë rreth 180,000 automjete të përdorura, ndërsa në vitin 2017, 157,000, dy të tretat e të cilave kishin motor me standard “Euro 3”.

Gjithashtu, gjatë vitit 2016, në Sërbi janë importuar 117,000 automjetet të përdorura. Analizat tregojnë gjithashtu se më shumë se gjysma e makinave të importuara gjatë viteve të kaluara ishin mbi 11 vjeç./presheva.com/