Mandatari për formimin e qeverisë së re malazeze, Zdravko Krivokapiq, u thënë udhëheqësve të Frontit Demokratik se ai i do në qeverinë e tij, prandaj ata ia kanë kërkuar që ta kthejë mandatin, njoftojnë mediat malazeze.

Zdravko Krivokapiq ishte bartës i listës “Për Ardhmërinë e Malit të Zi” në zgjedhjet parlamentare, kurrizi i të cilës ishte Fronti Demokratik (DF).

Sipas portalit “Vijesti”, Krivokapiq politikanëve të kësaj partie Andrija Mandiq, Milan Knezheviq dhe Nebojsha Medojeviq u ka dhënë mirënjohje për luftën ndërrimin e pushtetit të Milo Gjukanoviqit, por gjithashtu shpjegoi se puna ekipore e qeverisë që ai planifikon kërkon një profil tjetër personalitetesh nga ata.

Ai e shpjegoi këtë me premtimin e mëparshëm për votuesit se pas tridhjetë vjet partitokracie, Partia Demokratike e Socialistëve (DPS) do t’i ofrojë parlamentit kryesisht një qeveri profesionale, por gjithashtu të përcaktuar politikisht qartë si anti-regjim dhe pro-evropiane.

Burime të portalit CdM thuhet se i thanë medias se Krivokapiq dëshiron të rrethohet me njerëz që nuk kanë balastin konsumimit politik, procedese gjyqësore, sa për shkak të publikut vendas dhe ndërkombëtar, dhe për këtë arsye marrëdhëniet midis Krivokapiqit dhe udhëheqësit të DF-së janë tensionuar për ditë me radhë.

“Vijesti” madje pretendon se Andrija Mandiq i ka kërkuar Krivokapiqit që ta kthejë mandatin nëse DF nuk do të jetë “shtylla kurrizore” e qeverisë së re, ndërsa udhëheqësit e kësaj aleance nuk do të jenë në qeverinë e re, dhe se ata do të kërkojnë një kryeministër të ri.

Sipas “Vijesti”-i, Krivokapiqi e ka refuzuar këtë kërkesë. Ai ka shkruar në Twitterin e tij se asnjë parti e koalicionit fitues nuk përjashtohet nga procesi i formimit të qeverisë, por që këmbëngulja për individë nga ato koalicione nuk është në interes as të qytetarëve dhe as të shtetit.

“Mali i Zi përballet me sfida të vështira dhe historike që vetëm një qeveri me një karakter profesional mund t’i kapërcejë,” ka shkruar Krivokapiq.

Sondazhi i fundit i opinionit publik tregoi se votuesit e koalicionit “Për Ardhmërinë e Malit të Zi”, i cili drejtohej nga Krivokapiq, mbështesin në mënyrë dominante formimin e një qeverie ekspertësh dhe se zgjidhja e dytë më e mirë është një qeveri e përbërë nga teknokratë, por dhe politikanë.

DF ka qenë edhe më parë kundër Krivokapi

Përpara seancës themeluese të parlamentit malazes në fund të shtatorit, doli informacioni se udhëheqësit e DF-së Mandiq dhe Knezheviq po refuzonin të mbështesnin Krivokapiqin si madnatar i qeverisë së re. Dyshohet se e këtë e bënë të ditur në një takim të opozitës të organizuar nga mitropoliti i Kishës ortodokse serbe në Mal të zi, Amfilohije, në manastirin Ostrog.

Qeveria e re është e qartë, dhe kjo ishte kërkesa e disa ambasadave në Mal të Zi, që sektori i sigurisë nuk mund t’i përkasë stafit të Frontit Demokratik.

Krerët e FD-së pro-serbe, Andrija Mandiq dhe Milan Knezeviq janë dënuar me pesë vjet burg secili për pjesëmarrje në organizimin e një përpjekjeje grushti shteti në Malin e Zi në 2016, me të cilin opozita pro-serbe, me ndihmën e Rusisë, u përpoq të ndalonte anëtarësimin e Malit të Zi në NATO.

Koalicioni pro-serb “Për ardhmërinë e Malit të Zi”, i udhëhequr nga Krivokapiq, dhe i formuar me ndërmjetësimin e Kishës ortodokse serbe në Mal të Zi me dy koalicione qytetare “Paqja është kombi ynë” nga Aleksa Beçiq dhe “Bardh e Zi” nga Dritan Abazoviq, fitoi një shumicë të ngushtë në zgjedhjet parlamentare.

Në marrëveshjen e koalicionit paszgjedhor, Krivokapiq, Beçiq dhe Abazoviq u zotuan të mos ndryshojnë simbolet e shtetit malazez ose prioritetet e politikës së jashtme të tilla si anëtarësimi në BE dhe bashkëpunimi me anëtarët e NATO-s dhe të mos rrezikojnë njohjen e pavarësisë së Kosovës.