Epidemiologu Dr Branislav Tiodoroviq, anëtar i Shtabit republikan të krizave, do të marrë pjesë në seancën e Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit dhe Preshevës, të planifikuar për të mërkurën (5 gusht), në të cilën do të diskutohet situata epidemiologjike në Bujanoc dhe Preshevë.

dr Tiodoroviq para takimit me shtabin e krizave, sot do të takohet gjithashtu me drejtorët e shtëpisë së shëndetit Preshevë dhe Bujanoc./presheva.com/