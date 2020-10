Belinda Geci nga Llausha e Skenderajit e lindur dhe e rritur ne Zürich te Zvicres. Ajo eshte edhe nje Estetiste e mirenjohur ne Zvicer atje, asaj gjithmonë i ka pelqyer dhe profesioni medicines. Dhe mbas shkolles ne moshen 16 vjeqare ajo ka filluar hapat e parë në Shkollën e medicinës në Zürich te Zvicrës. Ajo ne 2017 ka hyrë per të punuar per punë sekrete Shtetërore te Zvicrës qe duhet te jet sekrete per shkak klientave qe kanë atë punë, dhe ajo gjithmonë eshte e veshur me uniform dhe e armatosur. Gjithë jetën thotë me ka pelqyer Estetika dhe ka vendosur mos me e humbur diturin e medicinës, andaj ka vendosur me e kombinuar me pasionin e sajë. Dhe me vonë e hapa nje lokal te estetikes me Doktorin e Beauty estetik Dr.Med. Christoph Ahrens. Emri i binzesit te sajë quhet Perfection 2 Beauty. Ajo qe 10 vite ushtron fitnes, dhe qe 2 vitë me boksë. Si person Belinda është shumë person i thjesht dhe i deshiron traditat shqiptare dhe ndjehët shumë krenare qe është shqiptarë./presheva.com/