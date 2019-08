Paulo Dybala nuk është i gatshëm për të luajtur te Manchester United, sipas Rio Ferdinand.

Argjentinasi ishte lidhur shumë me një kalim në Old Trafford gjatë verës, por është akoma një lojtar i Juventus pas mbylljes së afatit kalimtar në Angli.

Legjenda e Djajve të Kuq ka thënë se ai është i lumtur që një lojtar si Dybala nuk u transferua te skuadra e tij e zemrës.

“Shumë lojtarë nuk kanë pranuar të vijnë te Manchester United në vitet e fundit. Ata kanë zgjedhur diku tjetër, “, ka thënë ai për Daily Star.

“Por unë nuk e di se si Dybala pati guximin t’i largonte kur ishte në stolin e Juventusit. Ai duhet të fillojë të luajë futboll”.

“Ndoshta ai po mendon:” Unë dua të jem Liga e Kampionëve ose do të ulem në stol. Më mirë do ta bëja atë sesa të luaja në Man Utd”.

“Epo, unë jam i lumtur që ai nuk erdhi, sepse nuk keni marrë mineralet e duhura që dua në një lojtar të Man Utd”.

“Unë dua dikë që dëshiron të vijë dhe të mendojë: ‘Man Utd duhet të kthehet të jetë një ekip i lartë, unë dua të jem katalizatori’. Ky është lloji i personit që dëshironi të vini”.

“Ole ka shkuar për lojtarë më të rinj. James dhe Wan-Bissaka janë dy lojtarë të rinj, të rinj me një potencial të madh. Janë projekte”, ka shtuar më tej Ferdinand.

Paulo Dybala do të zhvillojë një takim me Juventusin lidhur me interesimin e Paris Saint-Germainit për shërbimet e tij.