“Informata të hollësishme për tre shtetasit nga Maqedonia e Veriut të cilët janë në mesin e udhëtarëve në kroçeren japoneze, e cila u vendos në karantinë në portin e qytetit japonez Jokohama, ku ka të infektuar nga koronavirusi, dhe edhe për një shtetas tonë i cili është në karantinë në Francë, do të marrim sot. Do të njoftohemi nga organizatat shëndetësore atje se kur do të jenë gati të udhëtojnë drejt shtetit tonë. Kontaktuam edhe me Organizatën botërore të shëndetësisë dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme për të kontaktuar drejtpërdrejt me autoritetet japoneze”.

Këtë sot e theksoi ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe, i cila tha se gjatë ditës së djeshme kishte takim me ambasadorin kinez.

Filipçe tha se kanë informata për 50 shtetasit kinezë që janë punëtorë në kompaninë “Sinohidro” të cilët duhet të kthehen pas udhëtimit në Kinë, por janë këshilluar që ta shtynë udhëtimin e tyre.

“Nga ata 50, tre janë nga rajoni kritik. Të gjithë qytetarëve që udhëtojnë jashtë vendit nga ai rajon kritik këshillohen para daljes për karantinë 14-ditore. Pra, autoritetet kineze janë siguruar në mënyrë të duhur që vetëm njerëzit e shëndetshëm që kanë kaluar periudhën e inkubacionit do të dërgohen jashtë në udhëtim, që është për përshëndetje”, tha Filipçe duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas takimit të tij me kryeministrin, Oliver Spasovski në pjesën e rinovuar të Klinës Universitare për Neurokirurgji.

Ai shtoi se në çdo rast, ambasada kineze do të na njoftojë kur ata të nisen drejt vendit tonë që ne t’i marrim masat tona të shqyrtimit, nëse është e nevojshme dhe të kemi një test gjaku për t’u siguruar që asnjë i infektuar nuk do të hyjë në vendin tonë.