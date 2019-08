Stafi mësimdhënës në shkollat fillore dhe të mesme nga data 19 gusht kanë filluar parapërgatitjet për fillimin e ri shkollorë 2019- 2020.

Sipas njoftimit zyrtarë të drejtorisë së Shkollës së mesme teknike Presheva në Preshevë mësimi përgatitor mbahet sot dhe nesër nga ora 10.00. Paraqitja e të gjitha provimeve (riprovimet, provimet klasore, përfundimtare, provimet e maturës, për nxënësit e rregullt dhe të çregullt bëhet më datë 23.08.2019, nga ora 10.00 deri në ora 13.00. Ndërsa provimet për nxënësit e çregullt organizohen më datë 24.08.2019, duke filluar nga ora 10.00.

Telat Arifi drejtor i SHMT Presheva ka konfirmuar për preshevacom se provimi me shkrim nga gjuha amtare për nxënësit që i nënshtrohen provimeve të maturës dhe provimit me shkrim për nxënësit e mbetur në riprovim do të mbahen më datë 26.08.2019, nga ora 10.00.

Kurse dhënia e riprovimeve klasore, përfundimtare, provimit të maturës për nxënësit e rregullt, pjesa torike mbahet më datë 27.08.2019 dhe 28.08.2019, nga ora 10.00. Në bazë të njoftimit mbrojtja e punimeve të diplomës organizohet më datë 29.08.2019 nga ora 10.00.

Në bazë të programit shkollorë mbledhja e këshillit të arsimtarëve mbahet më 30.08.2019, nga ora 11.00, numrat e protokollit më 30.08.2019 kurse fillimi i vitit shkollor nis më datë 02.09.2019./presheva.com/