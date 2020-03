“Më 24 mars, burri ka dashtë me shku në Preshevë për arsye se ai ka qenë financier në bibliotekën “Mehet Isufi” në Preshevë.

Disa kolegë e kanë thirr edhe i kanë tregu se një sistem i punës po ndryshon shkaku i gjendjes së pandemisë dhe po duhet me marrë një pajisje.

Edhe pse unë insistova mos me shku, ai më tha se nuk mundet mi lënë njerëzit pa rroga, tha po e thërras drejtorin e bibliotekës që me ma leshu një leje qarkullimi, mirëpo drejtori me sa kuptova unë i tha që nuk ka mundësi me ba një gjë të tillë…”, tha Osmani.