Një robot i quajtur “Little Peanut” thuhet se po u jep ushqim njerëzve që u “vendosën në një hotel karantinë” pasi udhëtuan në një aeroplan me pacientë që mendohet se ishin të infektuar nga coronavirusi.

Sipas mediave të huaja, një video që thuhet se është filmuar në një hotel në Hangzhou të Kinës, tregon një robot me rafte ushqimesh që lëviz nga dera në derë, duke ofruar ushqim për banorët e hotelit.

“Përshëndetje të gjithëve. Little Peanut po ju shërben tani ushqimin”, thoshte roboti, sipas një përkthimi. “Shijoni vaktin tuaj. Nëse keni nevojë për ndonjë gjë tjetër, ju lutemi dërgoni mesazh stafit në WeChat”.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

