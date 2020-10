Rusia, Amerika, Kina, Anglia dhe Gjermania po udhëheqin garën për vaksinën që do të shpëtojë botën nga pandemia e Corona virusit. Në ndërkohë, disa nga testet më premtuese janë ndaluar. Sidoqoftë, shkencëtarët shpresojnë që një vaksinë e sigurt dhe efektive do të jetë në dispozicion vitin e ardhshëm.

Më shumë se 200 vaksina të mundshme janë duke u zhvilluar në të gjithë botën, rreth 45 janë në prova klinike njerëzore dhe të paktën 91 vaksina paraklinike janë nën testimin aktiv të kafshëve. Provat e para të sigurisë së vaksinave njerëzore filluan në mars dhe tani 10 kanë arritur në fazën e tretë të fundit të testimit.

Sidoqoftë, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) njeh vetëm gjashtë kandidatë për vaksina që janë në fazat e fundit të zhvillimit. Përveç “Astra Zeneca” dhe “Johnson and Johnson”, ekzistojnë edhe dy projekte kineze, pastaj “Modern” i cili po zhvillon një vaksinë gjenetike në SHBA, si dhe të njëjtin lloj vaksine të krijuar në Gjermani nga shkencëtarë gjermanë, kinezë dhe amerikanë.

OBSH thekson se vaksina duhet së pari të jetë në dispozicion për punonjësit shëndetësorë dhe grupet e rrezikut dhe informacioni i fundit është se të shëndetshmit dhe të rinjtë do të duhet të presin deri në vitin 2022 për t’u vaksinuar.

– Shumica e shkencëtarëve bien dakord që punëtorët shëndetësorë duhet të vaksinohen së pari, por edhe me ta, duhet të përcaktohet se kush rrezikon më shumë të sëmuret, dhe pastaj është radha e të moshuarve për vaksinën. Një i ri i shëndetshëm mund të duhet të presë deri në vitin 2022 – tha shkencëtarja e OBSH-së Sumja Svaminatan.

Ajo shpreson që të paktën një vaksinë të jetë efektive vitin e ardhshëm, por që sasitë e saj me siguri do të jenë të kufizuara.

Dhe sa larg ka arritur bota me testimin e vaksinave të mundshme kundër koronës dhe cilat vende kanë ardhur më larg gjatë rrugës?

Rusia

Rusia është vendi i parë në botë që jep dritën jeshile për vaksinën corona virusit. Ai u quajt “Sputnik 5” dhe u regjistrua në 11 Gusht – tre javë para publikimit të rezultateve të fazave 1 dhe 2 dhe muaj para provave masive të fazës 3. Kjo shkaktoi shumë dyshime dhe kritika nga shkencëtarët në të gjithë botën, si dhe jo-transparencë të rezultateve të provave.

Vaksina është zhvilluar në një platformë që është përdorur për një numër vaksinash të tjera dhe bazohet në adenovirus. Sipas Ministrisë Ruse të Shëndetësisë, këto vaksina kanë provuar aftësinë e tyre për të krijuar imunitet të përhershëm në një periudhë deri në dy vjet. “Sputnik 5” u mor nga më shumë se 5,500 pacientë, por ende nuk është përdorur gjerësisht.

Të mërkurën, autoritetet ruse miratuan vaksinën e dytë “EpiVacCorona”, e cila u zhvillua nga Instituti Vektor Siberian. Në fazën fillestare të provës, e cila përfundoi kohët e fundit, vaksina u testua në 100 vullnetarë dhe rezultatet e provës ende nuk janë botuar. Shkencëtarët të cilët kanë punuar në zhvillimin e vaksinës thanë se ajo prodhon mjaft antitrupa për të mbrojtur një person nga virusi, dhe se imuniteti që krijon mund të zgjasë deri në gjashtë muaj. Faza e përparuar e sondazhit, me dhjetëra mijëra vullnetarë, do të fillojë në nëntor ose dhjetor.

Anglia

Që nga fillimi i garës për vaksinën, shpresat më të mëdha janë vendosur në atë që po zhvillohet nga Universiteti i Oksfordit dhe kompania Britanike-Suedeze “AstraZeneca”. Sidoqoftë, në fillim të shtatorit, pati një ndalim të shkurtër në zhvillimin e tij pasi efektet anësore u vunë re në një nga 18,000 të anketuarit në atë kohë. Sidoqoftë, këto dyshime u shpërndanë shpejt dhe hetimi i fazës së tretë vazhdoi në Britaninë e Madhe, Brazil, Afrikën e Jugut dhe Indi, ndërsa në Amerikë ishte ndaluar ende. Vaksina e Oksfordit bazohet në adenovirusin ChAdOx1, i cili ndodh te shimpanzetë. Pritet që dozat më të hershme mund të hyjnë në treg deri në fund të vitit.

Një tjetër vaksinë angleze, duke u zhvilluar nga Imperial College London, është në fazat e hershme të provave klinike, por shkencëtarët gjithashtu presin rezultate deri në fund të vitit. Ata zhvillojnë një vaksinë ARN që rrit prodhimin e proteinave virale për të stimuluar sistemin imunitar. Nga rruga, ekspertët britanikë kanë njoftuar se do të testojnë këto dy vaksina kryesore tek pacientët duke i thithur ato përmes gojës.

Kina

Provat klinike të 11 vaksinave po kryhen në Kinë, dhe katër prej tyre tashmë kanë hyrë në provat e fazës 3. Tre vaksina nën programin shtetëror po zhvillohen nga departamenti i gjigandit farmaceutik Sinopharm dhe kompania private Sinovac Biotech, ndërsa një i katërt po zhvillohet nga CanSino Biologics dhe përdorimi i tij në ushtrinë kineze u miratua në qershor. Vaksina bazohet në adenovirusin Ad5 dhe studiuesit lëshuan rezultate premtuese të fazës një në maj. Faza dy pretendohet të ketë treguar (megjithëse këto rezultate nuk janë publikuar ende) se vaksina shkakton një përgjigje të fortë imune tek njerëzit.

Nga ana tjetër, “Sinovac Biotech” po teston një vaksinë joaktive të quajtur “CoronaVac”. Në korrik, u njoftua se fazat 1 dhe 2 në 743 vullnetarë nuk treguan efekte anësore serioze dhe prodhuan një përgjigje të sistemit imunitar tek njerëzit. Pastaj ata filluan fazën 3 në Brazil dhe aktualisht po ndërtohet një fabrikë për prodhimin e 100 milion dozave në vit. Gjithashtu, “Sinopharm” nisi fazën e tretë të testimit të vaksinës së saj në Emiratet e Bashkuara Arabe në korrik, ku 15,000 njerëz do ta marrin atë.

Zyrtarët kinezë presin që disa prej këtyre vaksinave të jenë gati për përdorim që në nëntor.

Amerika

Një tjetër kandidat kryesor për vaksinën, zhvillimin e të cilit bota po e ndjek nga afër, është ai që po zhvillohet nga kompania amerikane “Johnson and Johnson”. Vaksina e kësaj kompanie ka disa përparësi mbi të tjerat – nuk duhet ngrirë dhe vetëm një dozë mund të mjaftojë në vend të dy, si zakonisht. Muajin e kaluar, kompania njoftoi se vaksina prodhoi një përgjigje të fortë imune në fazën e hershme dhe të mesme të provës, pas së cilës filloi faza përfundimtare me 60,000 pjesëmarrës, e cila ishte gjithashtu testi më i madh.

Sidoqoftë, disa ditë më parë, prova e saj klinike u pezullua përkohësisht për shkak të “sëmundjes së pashpjegueshme” të pjesëmarrësve në studim. Kompania nuk tha nëse vullnetari mori vaksinën ose placebo. Para pezullimit, rezultatet pritej më vonë këtë vit ose në fillim të vitit të ardhshëm.

Duket se vaksina e zhvilluar nga kompania “Moderna” ishte shpresa më e madhe e Presidentit Donald Trump se ai do ta bëjë vaksinën para zgjedhjeve Amerikane më 3 nëntor. Sidoqoftë, kjo shpresë u prish kohët e fundit, pasi kompania njoftoi se nuk do të ishte e gatshme të paraqiste një kërkesë për miratimin e vaksinës për përdorim urgjent të paktën deri më 25 nëntor. Shkencëtarët filluan zhvillimin e kësaj vaksine gjenetike në janar dhe ishin të parët që filluan provat njerëzore në mars. Faza 3 filloi në fund të korrikut dhe përfshin testimin e 30,000 vullnetarëve.

Përveç kësaj, kompania amerikane “Novavax” në shtator nisi fazën 3 të testimit të vaksinës me bazë proteine, në të cilën 10,000 vullnetarë në MB duhet të testohen. Testimi më i madh në Shtetet e Bashkuara është njoftuar për në Tetor. Potencialisht, kjo vaksinë mund të sjellë rezultate në fillim të vitit 2021.

Gjermania

Kompania gjermane “BioNTech” ka hyrë në bashkëpunim me kompaninë amerikane “Pfizer” dhe prodhuesin kinez të ilaçeve “Fosun Pharma”, për zhvillimin e një vaksine gjenetike që do të jepet në dy doza. Në maj, ata filluan fazën 1/2 për dy versione të vaksinës dhe zbuluan se të dy versionet prodhuan antitrupa, si dhe qeliza imune të T që i përgjigjen virusit. Në fund të korrikut, një fazë e kombinuar e 2/3 e sondazhit filloi me 30,000 vullnetarë në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera, duke përfshirë Argjentinën, Brazilin dhe Gjermaninë. Ministria gjermane e Shëndetësisë deklaron se vaksina duhet të jetë gati në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm./presheva.com/