Proklamimi në rrjetet sociale se disa nga të ashtuquajtur lider politik në luginën e Preshevës se do të udhëtojnë për në SHBA,për të biseduar për çështjen e luginës së Preshevës është vetëm një gënjeshtër për konsum dhe politikë ditore.

Hapat që ndiqen nga SHBA-të për çështjet e rëndësishme dhe temat që diskutohen fillojnë nga përfaqësitë diplomatike deri në finalizimin e tyre dhe pastaj tek akterët kryesorë.

Para se me u drejtu në SHBA për fatin e luginës lirojani zyret e uzurpuara padrejtësishtë që për mua jeni vetëm se uzurpatorë dhe torollak që dy lidhje me politikë nuk i keni,ju mendoni të imponoheni në politikë ditore dhe jo të veproni për mirëqenie sociale të qytetarëve që ju votojnë apo ia bleni votat me dy kg vaj dhe miell-shkruan Aziz Aziri.