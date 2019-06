Kreu i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini ka thënë se liberalizimi i vizave pritet të bëhet shumë shpejtë.

Në Rubikon të KTV-së ai ka thënë se, “liberalizimi i vizave pritet të bëhet deri para fillimit të vjeshtës”.

“Serbia i ka shkelë të gjitha marrëveshjet, jo vetëm në rastin e njohjeve. Të gjithë e kanë kuptuar se Kosova nuk është fajtore pse nuk po ndodh dialogu. E kemi tregu se Kosova mundet me u sill si shtet sovran, dhe vet vendos a e heq apo jo taksën”, është shprehur Gjini.

Sipas tij Kosova është një vend i vogël dhe nuk mundet me çoroditë raportet me ndërkombëtarët.

“Debati për shkëmbimin e territorit ka përfunduar, por po dalin të ngjashme që gjithashtu janë të rrezikshme. Mendoj se të gjithë njerëzit e Kosovës duhet të kenë kujdes kur flasin për bashkimin me Shqipërinë. Hapja e temës për bashkimin me Shqipërinë nënkupton humbjen edhe të veriut edhe të Preshevës”, ka thënë Gjini.

Ai thotë se është i mbyllur kapitulli për ndryshimet territoriale.

“Nëse tani lëshohemi në aventura të tilla, këto hapin rrugën për humbjen e veriut dhe Preshevën. Kjo rrugë është pastër një rrugë që s’ka me ndodhë, por nëse do të bëhej ajo do t’i jepnim të drejtë Serbisë për me i shkelë të gjitha marrëveshjet. Nëse Kosova vet i mëshon shkelm gjithë atë që ka arrit të tjerët s’kanë me pas fare mëshirë”, është shprehur Gjini.