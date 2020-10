Shumë vende po u nënshtrohen masave që kufizojnë shtetasit e vendeve të tjera nga hyrja ose dalja nga vendi, dhe aktualisht shtetasit e Serbisë mund të shkojnë pa kushte në 20 vende. Po të tjerët?

Situata po ndryshon ditë e natë, dhe shumë vende në të cilat qytetarët serbë ishin të lirë të hynin, kanë futur karantinë të detyrueshme ose ndaluar hyrjen, ndërsa disa vende na janë hapur: Disa me test, disa pa kushte, përcjell presheva.com.

Qeveria Sllovene ka vendosur që Serbia të jetë në listën e gjelbër epidemiologjike nga 28 Shtatori. Qeveria e Sllovenisë ka vendosur që qytetarët e Serbisë mund të kalojnë kufirin lirshëm.

Nga e njëjta ditë, 28 shtator 2020, të huajt dhe personat pa shtetësi mund të kalojnë kufirin shtetëror për të hyrë në Ukrainë, me kusht që të kenë një polisë sigurimi.

Qeveria e Maqedonisë Veriore ka marrë një vendim për të lejuar qytetarët tanë të hyjnë pa një test negativ PCR nga e hëna, 12 tetor, dhe këtë informacion e konfirmoi Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev.

Uebfaqja e Ministrisë së Punëve të Jashtme njoftoi se qytetarët e Serbisë mund të udhëtojnë lirshëm në këto vende: Shqipëri, Bullgari, Bjellorusi, BiH, Brazil, Kongo, DR Kongo, Meksikë, Oman, Palau, Pakistan, San Marino, Sudan, Turqi dhe Xhamajka.

Hyrja pa test dhe karantinë lejohet gjithashtu në Shtetet e Bashkuara, përveç nëse qytetarët kanë banuar në Kinë, Iran dhe vendet e Shengenit, Britaninë e Madhe dhe Brazil. Qytetarët e Serbisë mund të hyjnë lirisht në Republikën e Afrikës Qendrore.

Gjithashtu, turistët nga Serbia lejohen të hyjnë në Tunizi, një test negativ PCR është i nevojshëm.

Sa për kufijtë hungarezë, ato do të qëndrojnë të mbyllura deri në fund të tetorit për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit, u njoftua nga zyra e Kryeministrit Hungarez Viktor Orban. Qytetarët serbë mund të hyjnë në Hungari pa një provë koronavirus, por deri në 30 kilometra nga kufiri, me detyrimin të largohen nga vendi brenda 24 orësh.

Qytetarët e Serbisë mund të hyjnë në Malin e Zi me një test negativ PCR, jo më të vjetër se 72 orë, ose një rezultat pozitiv të një testi serologjik – antitrupa IgG, jo më të vjetër se 30 ditë, ose një rezultat negativ të një testi serologjik për antitrupat e klasës IgM (ELISA), jo më të vjetër se 72 orë

Përveç një nga tre testet, është e nevojshme që personi të mos qëndrojë në një nga vendet nga të cilat nuk lejohet hyrja në periudhën prej 15 ditësh para hyrjes në Mal të Zi.

Qytetarët e Serbisë mund të hyjnë në Kroaci nëse kanë një qëndrim të rregulluar me mbikëqyrje të detyrueshme shëndetësore, vetë-izolim / karantinë 14-ditore. Kjo masë mund të shkurtohet në shtatë ditë nëse një person me shpenzimet e tij bën një test me të hyrë në Kroaci dhe është negativ.

Personat që udhëtojnë si turist, biznes, arsimim, apo arsyeve urgjente mund të hyjnë në Kroaci pa detyrimin e vetë-izolimit me një test negativ PCR, jo më të vjetër se 48 orë.

Diku me një test – diku me karantinë

Shtetasve serbë nuk u lejohet të hyjnë në Rumani, përveç personave që kanë një qëndrim të rregulluar. Transiti është i mundur, pa njoftim paraprak nga Ambasada.

Qytetarët serbë të cilët nuk kanë një qëndrim të rregulluar në BE mund të hyjnë në vendet anëtare vetëm në raste të veçanta, për shembull nëse udhëtojnë për trajtim mjekësor.

Ata që kanë një qëndrim të rregulluar dhe që vijnë nga zona me një rrezik të rritur të Covid 19, lejohen të hyjnë në Shtetet Anëtare, ku duhet të bëjnë një test negativ PCR, jo më të vjetër se 72 orë.

Rregullat për Egjiptin ndryshuan në fillim të këtij muaji, kështu që nga 1 shtatori, të gjithë udhëtarët që vijnë në Egjipt kanë nevojë për një test negativ PCR, jo më të vjetër se 72 orë.

“Regjimi i hyrjes me provën e detyrueshme negative zbatohet në destinacionet turistike si Hurghada, Sharm el-Sheikh, Taba, Mars Alam, Mars Matruh dhe është i vlefshëm në të gjithë territorin e Egjiptit”, thuhet në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë.

Ndër vendet e fundit që kane forcuar masat është Austria, ku jetojnë një numër i madh i qytetarëve të Serbisë dhe vendeve të tjera të ish Jugosllavisë.

Qytetarët e Serbisë, të cilët nuk kanë një qëndrim të rregulluar, nuk lejohen të hyjnë në Austri, përveç në raste të veçanta për të cilat ka arsye të justifikuara (nevoja për trajtim urgjent mjekësor, arsye të caktuara familjare, etj.), Me bashkëngjitje të provave të përshtatshme).

Njerëzit që jetojnë në “rajone me rrezik” – i cili përfshin të gjitha vendet e Ballkanit – duhet të tregojnë një test PCR në kufi, i cili nuk duhet të jetë më i vjetër se tre ditë.

Qytetarët e Serbisë nuk mund të udhëtojnë në Gjermani, përveç personave që kanë një leje qëndrimi ose një vizë kombëtare D të Republikës Federale të Gjermanisë. Karantina është e detyrueshme. Ekziston mundësia e testimit dhe nëse testi është negativ, detyrimi i karantinës mbaron. Nëse ka një test negativ jo më të vjetër se 48 orë kur hyni në Gjermani, nuk ka asnjë detyrim karantine. Testi duhet të kryhet në një nga laboratorët e referencës në Serbi.

Shtetasit serbë nuk mund të hyjnë në Spanjë.

Federatës Ruse, përveç personave që kanë një leje qëndrimi të përhershme. Gjithashtu, lejohet hyrja për drejtuesit e automjeteve të transportit në transportin ndërkombëtar të mallrave, personat që kanë marrë më parë miratimin e autoriteteve ruse në rastet e martesave./presheva.com/