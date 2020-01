I ashtuquajturi drejtori i Zyrës serbe për Kosovën, Marko Gjuriq në prag të Krishtlindjes ortodokse do të qëndrojë sot në Mitrovicën e Veriut.

Gjuriq do të marrë pjesë në djegien e pemëve për Krishtlindje në portin e kishës Shën Dimitri në orën 16:00, sipas një deklarate të së ashtuquajturës Zyrë për Kosovën pranë Qeverisë së Serbisë.

Për të njëjtën arsye, për shkak të Krishtlindjeve ortodokse, është paralajmëruar edhe ardhja e serbëve në Gjakovë.

Qytetarët e Gjakovës do të mblidhen përpara Kishës ortodokse ku do të protestojnë kundër ardhjes së këtyre shtetasve serbë me arsyen se të njëjtit kanë kryer krime në këtë komunë.