Gjysma e amerikanëve besojnë se Shtetet e Bashkuara do të angazhohen në një luftë me Iranin gjatë disa viteve të ardhshme, sipas një sondazhi të lëshuar sot nga Instituti Ipsos dhe Reuters, në mesin e tensioneve në rritje ndërmjet Uashingtonit dhe Teheranit.

Megjithëse amerikanët janë më të shqetësuar se vitin e kaluar, pak janë në favor të një sulmi “paralajmërues” ndaj forcave të armatosura iraniane.

Por nëse Irani sulmon së pari forcat amerikane, katër në pesë besojnë se SHBA-të duhet të reagojnë me mjete ushtarake, sipas një sondazhi të kryer ndërmjet 17-20 maj.

Marrëdhëniet historikisht të dobëta mes dy vendeve janë përkeqësuar këtë muaj pasi presidenti amerikan Donald Trump ka ngurtësuar qëndrimin e tij duke rivendosur embargon mbi eksportet e naftës iraniane, një vit pas largimit të Uashingtonit nga marrëveshja ndërkombëtare për programin bërthamor të Teheranit.

Gati një në dy amerikanë (49%) nuk e miraton mënyrën se si presidenti Trump po i trajton marrëdhëniet me Iranin. Vetëm 39% e miratojnë politikën e Presidentit.

Sipas sondazhit, 51% e amerikanëve të rritur mendojnë se brenda pak vitesh do të ketë një luftë me Iranin. Kjo shifër është rritur me 8 pikë në krahasim me anketën e vitit të kaluar. Këtë vit, demokratët dhe republikanët besojnë se Irani është një kërcënim dhe deklarojnë se lufta është e mundur.

53% e karakterizojnë Iranin si kërcënim “serioz” ose “të menjëhershëm” (6 pikë më lart). Për krahasim, 58% e konsiderojnë Korenë e Veriut si një kërcënim dhe 51% Rusinë.

Pavarësisht nga shqetësimet e tyre, megjithatë, gjashtë nga dhjetë (60%) janë në krahasim me një goditje parandaluese të forcave të armatosura iraniane. Vetëm 12% besojnë se Shtetet e Bashkuara duhet të godasin të parët.

Nëse Irani sulmon, 79% thanë se ushtria amerikane do të duhet të përgjigjet. 40% preferojnë një reagim të kufizuar me sulme ajrore, ndërsa 39% duan një pushtim të vendit.

Pavarësisht vendimit të Trump për t’u tërhequr nga programi bërthamor ndërkombëtar i Iranit, 61% e qytetarëve amerikanë e mbështesin atë. Pothuajse gjysma e votuesve republikanë thanë se e mbështesin.

Sondazhi është kryer në gjuhën angleze, në një kampion prej 1,007 të rriturish, duke përfshirë 377 demokratë dhe 313 republikanë. Marzhi i gabimit llogaritet të jetë 4 pikë.