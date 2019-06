Mesfushori i Arsenalit, Granit Xhaka, është i pranishëm në “Elbasan Arena” për ta ndjekur përballjen e Shqipërisë dhe vëllait të tij, Taulant Xhakës ndaj Moldavisë.

Para fillimit të takimit, futbollisti i njohur foli për mikrofonin e Supersport për lojën e Kosovës, situatën aktuale te Shqipëria, pushimet dhe të ardhmen e vëllait të tij Taulantit.

“Po, është hera e parë live këtu në stadium që ndjek Taulantin dhe ekipin e Shqipërisë. Krenar, jam tepër krenar për Kosovën, por dhe për Shqipërinë”.

“Dje nuk e kishin të lehtë, por bënë një ndeshje të madhe dhe jam shumë krenar për ta”, ka thënë Graniti për fitoren ndaj Bullgarisë.

“E dimë se Shqipëria nuk po kalon një fazë të mirë, por shpresoj që sot të marrin një fitore”.

“Unë mbrëmë mbarova stërvitjet, udhëtova sot në mëngjes për në Prishtinë. Erdha me familjarët e mi që të shikoj kombëtaren e Shqipërisë. Do të rri dhe një javë në Prishtinë dhe pastaj do të rikthehem në Angli”.

“Kosova ka një skuadër shumë të bukur, shumë të mirë. Kanë marrë shumë fitore dhe shpresoj që të vazhdojnë kështu, siç luajtën mbrëmë”.

“E ardhmja e Taulantit? Ai ka dhe dy vite kontratë me Baselin, nuk e dimë çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tij. Ai është i lumtur me Baselin, por do të shohim çfarë do të ndodhë”.

“Pas një humbje me Islandën, shpresoj që Shqipëria të rikthehet te fitoja, të bëjë një lojë të bukur dhe të marrë tri pikët”, ka thënë Granit Xhaka për Super Sport.