Se si mund të duket sezoni turistik mund të shihet më së miri duke u bazuar në masat e marra dhe të shpallura 24 orë më parë nga kryeministri grek.

Greqia është mbyllur që nga 23 mars për shkak të epidemisë. Masat rigoroze padyshim që kanë dhënë rezultate në luftën kundër korona virusit, por kanë ndaluar industrinë e turizmit, e cila kontribuon 21 përqind në ekonominë greke.

“Greqia dëshiron të mirëpresë turistët këtë verë, por me disa masa paraprake,” tha Ministri i Turizmit Hari Teokaris, dhe Ambasadori serb në Greqi Dusan Spasojeviç thanë se vendi do të zvogloj masat shumë ngadalë, fazë pas faza.

Ai kujtoi se 2576 njerëz ishin të infektuar me virusin korona në Greqi dhe kanë vdekur 139. Mosha mesatare është 74 vjet dhe mbi 90 përqind e vdekjeve ishin ose kronike ose ishin mbi 70 vjeç.

– Si mund të duket sezoni turistik mund të vendoset më së miri bazuar në masat e marra dhe të shpallura 24 orë më parë nga kryeministri grek i cili thotë se ndalimi i kufizuar i lëvizjes i prezantuar këtu do të jetë shumë i kujdesshëm në muajin ose dy muajt e ardhshëm tha ai.

I pyetur se kush do të jetë në gjendje të hyjë në vend dhe në çfarë kushtesh, Spasojeviç tha se zyrtarisht nuk ka ende fjalë për hapjen e kufijve.

Për shembull, kufizimet për lëvizjen jashtë vendit të banimit mbeten në fuqi për të paktën dy javë të tjera, duke lënë të gjitha ishujt me shumë mundësi deri në 1 qershor, të cilat janë kryesor të turizmit Grek, janë të ndaluara. Shkollat ​​përfundimisht do të jenë të hapura nga 1 qershori, shkollat ​​e mesme nga 18 maj, askush nuk flet ende për universitete. Vetëm më 1 qershor do të hapen restorante dhe kafenetë, dhe vetëm ata që kanë kopshte. Vetëm ata që punojnë gjatë gjithë vitit do të jenë hotele të hapura, por sezoni nuk diskutohet ende – shpjegoi ambasadori.

Ai gjithashtu tha se vendosja e maskave jashtë shtëpisë do të jetë e detyrueshme, dhe se ndalimi 24 orësh do të hiqet nga 4 maji.

– Dhe të gjithë do të duhet të vendosin maska. Bisedimet për masat për turistët janë ende në një fazë të dytë – theksoi ambasadori.

Ai shtoi se u përmendën të ashtuquajturat pasaporta mjekësore, dhe se vetëm turistët me një vërtetim që konfirmonin se kanë pasë Corona virusin ose kanë test për këtë virus jo më të vjetër se 72 orë mund të hyjnë në Greqi.