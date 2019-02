Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka reaguar ndaj deklaratës të presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, të dhënë një ditë më parë se nuk i njeh kufijtë e Kosovës. Haradinaj përmes një postimi në Facebook ka thënë se kjo deklaratë është kërcënuese, agresive dhe luftënxitëse nga presidenti Vuciq.

Sipas tij, këto deklarata janë të papranueshme dhe paraqesin cenim serioz të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. “Deklaratat e fundit kërcënuese, agresive dhe luftënxitëse të Presidentit të Serbisë, Aleksander Vuçiq, të dhëna dje me datë 7 shkurt 2019 në qytetin e Vranjës, Serbi, se nuk i njeh kufijtë e Kosovës, kufijtë ndërkombëtarisht të njohur dhe të pranuar në Jarinjë dhe Bërnjak, janë të papranueshme dhe paraqesin cenim serioz të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës.